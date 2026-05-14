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  6. Frauen des VfB Stuttgart II gelingt das Double

WFV-Pokal-Finale Frauen des VfB Stuttgart II gelingt das Double

WFV-Pokal-Finale: Frauen des VfB Stuttgart II gelingt das Double
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Da ist das Ding: Die Frauen des VfB Stuttgart II freuen sich über den Gewinn des WFV-Pokals. Foto: Eibner/Carsten Schwering

Nach der Verbandsliga-Meisterschaft folgt der Pokalsieg: Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart II holen gegen den SV Eutingen das Double.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Den Frauen des VfB Stuttgart II ist das Double gelungen: Vier Tage nachdem die zweite Mannschaft die Meisterschaft in der Verbandsliga sicherte, gewannen die VfB-Frauen den WFV-Pokal gegen den Ligakonkurrenten SV Eutingen mit 4:1. „Es war ein perfekter Tag“, freut sich der Trainer Alexander Hofstetter. Damit bleibt der Pokal beim VfB Stuttgart: Denn im vergangenen Jahr hatte die erste Mannschaft den Verbandspokal gewonnen.

 

Auf dem Eutinger Sportplatz legten die VfB-Frauen einen perfekten Start hin. Bereits in der 2. Minute erzielte Emma Babic das 1:0. Nach einem Aufbaufehler erzielte Jana Rinderknecht den zwischenzeitlichen Ausgleich (19.). „Der Gegentreffer war unnötig. Wir waren zu unsauber bei der Ballan- und mitnahme“, sagt Hofstetter. Der Dämpfer diente jedoch als Wachmacher, denn in der Folge war der VfB Stuttgart das klar bessere Team. Jana Spengler brachte die Stuttgarterinnen mit einem verwandelten Foulelfmeter erneut in Führung (26.). Zuvor war Lavinia Haas im Strafraum gefoult worden. Leonie Kopp erhöhte kurz vor der Pause zur verdienten 3:1-Halbzeitführung (44.).

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In der zweiten Hälfte kontrollierte der Oberliga-Aufsteiger bei teils starken Regenschauern die Partie und erzielte nach einem Konter durch Joy Castor in der Nachspielzeit das 4:1 (90. +2). „Am Ende fiel das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch aus“, sagt der Stuttgarter Trainer Hofstetter.

Kleiner Trost für den gastgebenden SV Eutingen: Weil der VfB Stuttgart nach dem Aufstieg in die Bundesliga in der kommenden Saison bereits fest im DFB-Pokal ist, rückt der Finalteilnehmer nach.

„Wir haben noch drei Ligaspiele. Wir wollen die Saison noch erfolgreich zu Ende bringen und uns in der kommenden Saison in der Oberliga etablieren“, sagt Hofstetter. Zunächst steht jedoch eine spontane Pokalparty nach der Ankunft am Platz in Obertürkheim an.

Auch der VfB-Nachwuchs triumphiert

Zuvor hatten sich bereits die U15-Juniorinnen des VfB Stuttgart in Eutingen gegen die SGM Satteldorf/Untermünkheim im WFV-Pokal-Finale sensationell mit 10:1 durchgesetzt. Im Anschluss gewannen die U17-Juniorinnen ebenfalls gegen die SGM Satteldorf/Untermünkheim mit 5:0 und sicherten sich den Verbandspokal.

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