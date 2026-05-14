WFV-Pokal-Finale Frauen des VfB Stuttgart II gelingt das Double
Nach der Verbandsliga-Meisterschaft folgt der Pokalsieg: Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart II holen gegen den SV Eutingen das Double.
Nach der Verbandsliga-Meisterschaft folgt der Pokalsieg: Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart II holen gegen den SV Eutingen das Double.
Den Frauen des VfB Stuttgart II ist das Double gelungen: Vier Tage nachdem die zweite Mannschaft die Meisterschaft in der Verbandsliga sicherte, gewannen die VfB-Frauen den WFV-Pokal gegen den Ligakonkurrenten SV Eutingen mit 4:1. „Es war ein perfekter Tag“, freut sich der Trainer Alexander Hofstetter. Damit bleibt der Pokal beim VfB Stuttgart: Denn im vergangenen Jahr hatte die erste Mannschaft den Verbandspokal gewonnen.