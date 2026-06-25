Der Württembergische Fußballverband hat alle offiziell angemeldeten Spiele sowie Turniere abgesagt. Auch der SV Hoffeld und der ASV Botnang sind betroffen.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Am Wochenende sind außergewöhnliche hohe Temperaturen angesagt - in Stuttgart werden Werte von 37 Grad am Samstag und am Sonntag 35 Grad vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat in seiner Hitzeschutzwarnung der Stufe zwei dringend dazu geraten, tagsüber körperliche Belastungen zu vermeiden. Auch die DFB-Kommission Sportmedizin empfiehlt ab 35 Grad tagsüber keine Fußballspiele durchzuführen und ab 40 Grad das Training zwingend zu vermeiden. Der Württembergische Fußballverband kommt diesen Vorgaben nun nach und hat deshalb für diesen Freitag bis Sonntag verbandsweit sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele und Turniere abgesagt.

 

Hochwertiges Turnier fällt aus

Betroffen sind davon die Veranstaltungen des ASV Botnang und des SV Hoffeld. Die Botnangner wollten am Samstag und Sonntag den 26. Klinsmann-Cup für Bambinis, F-, E- und U-14-Junioren durchführen, bei dem unter anderem der Nachwuchs vom SV Waldhof Mannheim, des SSV Ulm und der FC Winterthur zugesagt hatten. Dieser fällt nun genauso aus wie der so genannte „Equal Play Day“ des SV Hoffeld am Sonntag, bei dem in Zusammenarbeit mit dem FC Esslingen verstärkt auf den Frauen und Mädchenfußball aufmerksam gemacht werden sollte.