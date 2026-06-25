Der Württembergische Fußballverband hat alle offiziell angemeldeten Spiele sowie Turniere abgesagt. Auch der SV Hoffeld und der ASV Botnang sind betroffen.

Torsten Streib 25.06.2026 - 13:47 Uhr

Am Wochenende sind außergewöhnliche hohe Temperaturen angesagt - in Stuttgart werden Werte von 37 Grad am Samstag und am Sonntag 35 Grad vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat in seiner Hitzeschutzwarnung der Stufe zwei dringend dazu geraten, tagsüber körperliche Belastungen zu vermeiden. Auch die DFB-Kommission Sportmedizin empfiehlt ab 35 Grad tagsüber keine Fußballspiele durchzuführen und ab 40 Grad das Training zwingend zu vermeiden. Der Württembergische Fußballverband kommt diesen Vorgaben nun nach und hat deshalb für diesen Freitag bis Sonntag verbandsweit sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele und Turniere abgesagt.