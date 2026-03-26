Wichtiger Service geht verloren Post-Aus im Königsbau – was bedeutet das für Kunden?
Die Postbank-Filiale in den Königsbau-Passagen wandelt sich. Schon bald können Stuttgarter dort keine Briefe und Pakete mehr aufgeben. Was bleibt? Was fällt weg?
Die Postbank-Filiale in den Königsbau-Passagen wandelt sich. Schon bald können Stuttgarter dort keine Briefe und Pakete mehr aufgeben. Was bleibt? Was fällt weg?
Wer in den Königsbau-Passagen in der Stuttgarter Innenstadt seine Briefe und Pakete mit der Deutschen Post versenden möchte, muss gerne auch mal ein bisschen Zeit mitbringen. Das Angebot wird bisweilen gerne und oft genutzt. Doch diesen Service wird es nicht mehr lange an der Bolzstraße 3 geben. Die Post zieht aus.