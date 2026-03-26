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  4. Post-Aus im Königsbau – was bedeutet das für Kunden?

Wichtiger Service geht verloren Post-Aus im Königsbau – was bedeutet das für Kunden?

Wichtiger Service geht verloren: Post-Aus im Königsbau – was bedeutet das für Kunden?
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Die Postbank-Filiale an der Bolzstraße wird im zweiten Quartal dieses Jahres neu konzipiert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Postbank-Filiale in den Königsbau-Passagen wandelt sich. Schon bald können Stuttgarter dort keine Briefe und Pakete mehr aufgeben. Was bleibt? Was fällt weg?

Wer in den Königsbau-Passagen in der Stuttgarter Innenstadt seine Briefe und Pakete mit der Deutschen Post versenden möchte, muss gerne auch mal ein bisschen Zeit mitbringen. Das Angebot wird bisweilen gerne und oft genutzt. Doch diesen Service wird es nicht mehr lange an der Bolzstraße 3 geben. Die Post zieht aus.

 

„Das Wichtigste vorweg: Die Filiale schließt nicht. Wir betreiben sie künftig für Beratung weiter – also ausschließlich mit Finanzdienstleistungen“, sagt ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage unserer Zeitung. „Ab dem Zeitpunkt der Umwandlung bietet die Filiale dort aber keine Postdienstleistungen mehr an.“ Wann das genau der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Aktuell geht man bei der Postbank davon aus, dass es im Laufe des zweiten Quartals soweit sein wird.

Ersatzlos gestrichen sollen die Postdienstleistungen rund um den Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt aber nicht. „Die Deutsche Post kümmert sich darum, dass rechtzeitig eine Partnerfiliale in der Nähe das Angebot übernehmen kann, damit ihre Kundinnen und Kunden diese wie gewohnt nutzen können“, sagt ein Sprecher der Postbank.

Die Postbank und die Deutsche Post/DHL sind seit vielen Jahren zwei verschiedene Unternehmen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages zusammenarbeiten. Die Deutsche Post betreibt seit den 1990er Jahren keine eigenen Filialen mehr mit unternehmenseigenem Post-Personal. Seitdem werden Postdienstleistungen über Kooperationspartner angeboten, meist in Geschäften des Einzelhandels.

120 Standorte sind betroffen

Auch die Postbank bietet als Partner in ihren Filialen meist Post- und Paketdienstleistungen der Deutschen Post/DHL an. Aber: Einen Teil ihrer Standorte wird die Postbank künftig nur noch als Beratungsfilialen für ihr Kerngeschäft als Bank und die persönliche Beratung rund um das Thema Geld nutzen. Bundesweit handelt es sich um 120 Standorte – darunter auch die Filiale in den Königsbau-Passagen, die umgebaut und modernisiert werden soll.

Geplant ist, dass dort die bisherigen Schalter abgebaut und durch einen zentralen Servicepoint ersetzt werden. Hier können Beratungstermine vereinbart, Adressänderungen vorgenommen oder Konten eröffnet werden. Der Servicepoint bietet einen digitalen Ausweisscanner und ein Signpad für digitale Unterschriften. „Das Kassengeschäft im Filialraum bieten wir nach dem Umbau nicht mehr an. Für Ein- und Auszahlungen stehen unseren Kunden die Geldautomaten im Selbstbedienungsbereich der Filiale zur Verfügung. Wie bei anderen Banken auch, ist die Filiale dann wochentags geöffnet“, sagt ein Sprecher der Postbank.

Die Postbank bleibt. Die Deutsche Post zieht aus. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In einem zweiten Schritt folgt dann der eigentliche Umbau. Eine sogenannte Postbank Lounge soll eingerichtet werden. Dort sollen Kundinnen und Kunden Informationen rund um das digitale Banking, zu Produkten und Services bekommen und sich beraten lassen können. Die Lounge dient dem Austausch, auch Kundenveranstaltungen können dort stattfinden, etwa zu allgemeinen Finanzthemen.

Hat das Auswirkungen auf das aktuelle Personal? „Für die Mitarbeitenden haben wir betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Alle Kundenberater werden unverändert beschäftigt. Mit den anderen Mitarbeitenden suchen wir das Gespräch“, heißt es bei der Postbank. Allerdings könne es neben der Beschäftigung in anderen Bereichen der Bank auch zu Angeboten zu Altersteilzeit oder zu Abfindungen kommen. „Zur Anzahl der Mitarbeitenden in unseren Filialen äußern wir uns aus Sicherheitsgründen nicht.“

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