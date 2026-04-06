Der US-Präsident nannte Gaza eine künftige „Erfolgsgeschichte“. Doch seit dem Iran-Krieg interessiert sich niemand mehr für die humanitäre Katastrophe.
06.04.2026 - 12:51 Uhr
Viele Menschen in Gaza müssen nach UN-Angaben in Notunterkünften voller Ungeziefer hausen und sind Frühjahrsstürmen und Wolkenbrüchen schutzlos ausgesetzt. Panikkäufe und Versorgungsengpässe treiben die Preise für Lebensmittel und Gas zum Kochen in die Höhe. Arabische Regierungen, die bisher als Geldgeber für den mindestens 70 Milliarden Dollar teuren Wiederaufbau in Frage kamen, werden auf Jahre mit den Folgen des Iran-Krieges beschäftigt sein.