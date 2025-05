Beim Westernreitturnier „Birkenhof Classics“ in Schwaikheim halten Cowboys und Cowgirls imaginäre Rinderherden mit spektakulären und rasanten Manövern auf dem Pferd im Zaum.

Eva Herschmann 18.05.2025 - 15:00 Uhr

Im Trail ist Zentimeterarbeit im Sattel gefordert – beim Stangenmikado und am Gatter. Das große Tor darf nur so weit offenstehen, dass Pferd und Reiter gerade so durchkommen, aber eine virtuelle Rinderherde nicht durchbrechen kann und die Stangen auf dem Boden dürfen beim Durchreiten nicht berührt werden. Bei den „Birkenhof Classics“, dem großen Westernreitturnier in Schwaikheim, konnte das Publikum am Wochenende echte Cowboys und Cowgirls in Action erleben – nicht nur im Geschicklichkeitsparcours, sondern auch beim spektakulären Reining, das seinen Ursprung in der Arbeit mit Rindern hat.