Deutschland befindet sich mitten in einer Hitzewelle. Wie lange bleiben die Temperaturen so hoch?
22.06.2026 - 07:00 Uhr
Deutschland steht weiter unter dem Einfluss einer ausgeprägten Hitzewelle. Nach der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bleibt es in vielen Regionen auch in den kommenden Tagen sehr warm bis heiß. Besonders die Südwesthälfte ist betroffen. Dort erwartet der DWD am Montag und Dienstag eine starke, gebietsweise sogar extreme Wärmebelastung. Eine deutliche Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht.