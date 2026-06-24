Die Hitzewelle bringt Deutschland in den kommenden Tagen Temperaturen von teils mehr als 40 Grad. Doch wann ist der Höhepunkt erreicht und wo kommt zuerst spürbare Abkühlung an?
Die Hitzewelle in Deutschland hält voraussichtlich noch mehrere Tage an. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes strömt unter hohem Luftdruck über Mitteleuropa zunehmend heiße bis sehr heiße Luft aus Süden nach Deutschland. Ab Freitag wird die Luftmasse teils sogar als extrem heiß eingestuft. Eine spürbare Entspannung ist nach der aktuellen Vorhersage erst ab Sonntag beziehungsweise zu Beginn der kommenden Woche in Teilen des Landes zu erwarten.