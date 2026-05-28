Am 30. Mai 2026 steht die Brennerautobahn still. Was bedeutet das für Urlauber und Durchreisende? Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Sperrung und zu möglichen Alternativen.
28.05.2026 - 17:31 Uhr
Am Samstag, dem 30. Mai 2026, wird die Brennerautobahn (A13) wegen einer Demonstration für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft nicht nur die Autobahn selbst, sondern auch die wichtigsten Ausweichrouten. Für Reisende und Urlauber bedeutet das erhebliche Einschränkungen und lange Wartezeiten. Die Behörden raten dringend, an diesem Tag auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder alternative Routen zu wählen.