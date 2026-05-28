Am 30. Mai 2026 steht die Brennerautobahn still. Was bedeutet das für Urlauber und Durchreisende? Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Sperrung und zu möglichen Alternativen.

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, wird die Brennerautobahn (A13) wegen einer Demonstration für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft nicht nur die Autobahn selbst, sondern auch die wichtigsten Ausweichrouten. Für Reisende und Urlauber bedeutet das erhebliche Einschränkungen und lange Wartezeiten. Die Behörden raten dringend, an diesem Tag auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder alternative Routen zu wählen.

Wann und wie lange ist der Brenner gesperrt? Die Brennerautobahn ist am 30. Mai 2026 in Richtung Süden von 11 bis 19 Uhr gesperrt. In Richtung Norden beginnt die Sperrung bereits um 10.30 Uhr und dauert bis 20 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Mautstelle Schönberg in Österreich und dem Grenzübergang nach Italien. Auch die parallel verlaufenden Straßen, wie die Brennerstraße (B182) und die Ellbögener Straße (L38), sind für den Durchgangsverkehr nicht nutzbar. Die Stubaitalstraße (B183) steht nur für An- und Abreise zur Verfügung.

Hintergrund der Sperrung: Demonstration gegen Verkehrsbelastung

Grund für die Vollsperrung ist eine genehmigte Demonstration im Wipptal. Anwohner protestieren gegen die hohe Verkehrsbelastung auf der Transitstrecke. Die Behörden haben die Sperrung nach einem Gerichtsurteil erlaubt, das frühere Verbote aufgehoben hat.

Welche Alternativen gibt es?

Die Tiroler Landesregierung empfiehlt, die Region großräumig zu umfahren. Alternativrouten wie der Gotthard- oder San-Bernardino-Tunnel sowie die Tauernautobahn sind jedoch ebenfalls stark staugefährdet. Auch der Reschenpass ist wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt nutzbar. Die Felbertauernstraße oder die Pyhrnautobahn könnten eine Option sein, sind aber an solchen Reisetagen meist überlastet. Die Nutzung der Alpenpässe Timmelsjoch oder Stallersattel wird nicht empfohlen, da diese Straßen steil, teilweise nur einspurig befahrbar und für Wohnmobile ungeeignet sind.

Was sollten Reisende beachten?

Die Behörden raten dringend, nicht notwendige Fahrten zu vermeiden oder die Reise auf einen anderen Tag zu verschieben. Wer dennoch am 30. Mai über den Brenner fahren muss, sollte sich auf lange Wartezeiten einstellen und ausreichend Proviant sowie Geduld mitbringen. Auch am Freitag, dem 29. Mai, und am Sonntag, dem 31. Mai, ist mit erheblicher Staugefahr zu rechnen. Zusätzlich gelten für Lkw bereits ab 9 Uhr Fahrverbote in ganz Tirol. Transitreisende sollten frühzeitig auf Alternativrouten ausweichen, da auch an den Tiroler Landesgrenzen Kontrollen angekündigt sind.

Fazit

Am 30. Mai 2026 ist eine Fahrt über den Brenner tagsüber nicht möglich. Wer an diesem Tag reisen muss, sollte sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen oder die Reise verschieben.