Bettwäsche sollte regelmäßig gewechselt werden. Aber was bedeutet "regelmäßig" und welcher Rhythmus ist angemessen?

Matthias Kemter 13.11.2024 - 14:38 Uhr

Wie oft wechseln Sie Ihre Bettwäsche? Lauf Statista.com wechseln die Deutschen ihr Bettzeug im Durchschnitt etwa alle 2 bis 3 Wochen. Ein Fünftel der 1049 Befragten tauschen ihr Bettwäsche sogar nur alle 4 Wochen. Welcher Zeitraum ist aber nun optimal? Dass man Bettwäsche regelmäßig wechseln muss, ist allgemein bekannt. Jede Nacht verliert der Körper etwa einen Liter Schweiß und eine Vielzahl an Hautschuppen. In Kombination mit Wärme entstehen so im Bett die besten Voraussetzungen für Bakterien, Milben, Wanzen oder auch Pilze. Was bedeutet aber nun "regelmäßig" genau?