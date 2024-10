Wirtschaft in Untergangsstimmung

Die Rezession lässt Unternehmens- und Verbandsführer in kollektiver Depression versinken. Mit Geld allein, wie von Wirtschaftsminister Robert Habeck angeregt, lässt sich dies nicht beheben, meint unser Autor.

Matthias Schiermeyer 24.10.2024 - 06:00 Uhr

Was ist beängstigender in der aktuellen Wirtschaftskrise: die immer neuen Hiobsbotschaften aus den Unternehmen mit Stellenabbau und Standortschließungen – oder die dramatisch schlechte Bewertung des Standortes durch die Unternehmer? Etliche Umfragen wecken den Eindruck, als sei das Gros der Wirtschaftsführer in eine kollektive Depression verfallen. Und beide Trends scheinen einander noch zu verstärken.