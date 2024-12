Kinder wachsen schnell. Das liegt in der Natur der Sache und ist auch gut so. Allerdings benötigen die Kleinen daher auch regelmäßig neue Kleidung und Schuhe. Damit man den Bedarf von Schuhen besser im Blick hat, ist es praktisch zu wissen, wie schnell Kinderfüße wachsen.

So schnell wachsen Kinderfüße - Je jünger, desto schneller

Kinderfüße wachsen je nach Alter und später auch nach Geschlecht unterschiedlich schnell. Neben der Größe und Breite entwickeln sich auch andere anatomische Eigenschaften von Kinderfüßen, wie zum Beispiel die Gewebsfestigkeit und Beweglichkeit. Das schnellste Fußwachstum haben die Jüngsten (1/2).

- Wachstum Kinderfüße: 0 bis 3 Jahre

In den ersten 3 Lebensjahren wachsen Kinderfüße etwa 1,5 mm im Monat. Die Füße eines Neugeborenen haben in der Regel eine Länge von etwa 9 cm, was der Schuhgröße 15 EU entspricht. Im dritten Lebensjahr haben Kinderfüße dann bereits eine Länge von etwa 15 cm, was ungefähr der Schuhgröße 25 EU entspricht. Das Längen- und Breitenwachstum ist in diesem Alter noch deutlich proportionaler als später.

- Wachstum Kinderfüße: 3 bis 7 Jahre

Zwischen 3 und 7 Jahren verlangsamt sich das Wachstum dann auf etwa 1 mm im Monat. Mit etwa 7 Jahren haben Kinderfüße dann im Schnitt etwa eine Größe von 19 cm, was in etwa der Schuhgröße 30 EU entspricht. Das Breitenwachstum nimmt in dieser Zeit im Vergleich zum Längenwachstum ab.

- Wachstum Kinderfüße: 7 bis 12 Jahre

Bis zum 12. Lebensjahr beginnen Kinderfüße dann wieder etwas schneller zu wachsen, wobei die Füße von Mädchen in dieser Zeit oft früher mit dem zusätzlichen Wachstumsschub beginnen. Auch die Art des Wachstums verändert sich. So wachsen kindliche Füße in dieser Zeit am medialen Rand etwas schneller als am lateralen, was die Statik vor allem im Vorderfuß verändert.

- Wachstum Kinderfüße ab 12 Jahren

Im Alter von 12 bis 15 Jahren schließen Kinderfüße in der Regel ihr Wachstum ab, was bei Mädchen meist etwas früher passiert als bei Jungen.

Wann benötigen Kinder überhaupt Schuhe?

Wann Kinder Schuhe benötigen, richtet sich weniger nach dem Alter, sondern nach dem Entwicklungsstand. Neugeborene haben Plattfüße, die zum größten Teil nur verknorpelt sind. Für eine gesunde Entwicklung der Füße sollten Kleinkinder daher nicht zu früh mit dem Tragen von Schuhen anfangen. Auch die ersten Gehversuche sollten noch barfuß bzw. auf Socken stattfinden. Erst wenn sich ein Kind draußen frei bewegen kann, macht festes Schuhwerk Sinn. Bis dahin sind weiche Lederschühchen deutlich besser geeignet.

Fazit:

Die Geschwindigkeit des Wachstums variiert je nach Alter und Geschlecht. In den ersten drei Lebensjahren ist das Wachstum am stärksten, danach verlangsamt es sich. Ab dem siebten Lebensjahr nimmt das Breitenwachstum im Vergleich zum Längenwachstum ab. Bis zur Pubertät ist das Wachstum abgeschlossen. Für eine gesunde Entwicklung der Kinderfüße ist es wichtig, dass Kleinkinder am Anfang viel barfuß laufen und erst später festes Schuhwerk tragen.