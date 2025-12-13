Wie uns der Lärm schädigt Stellt mal leiser!
Vor den Feiertagen wird die Kraft der Stille beschworen. Doch die ist uns abhanden gekommen. Die laute Welt kommt auf keinen grünen Zweig, weil sie keine Ruhe geben kann.
D as Leben in Zeiten wie diesen ist wie ein schwäbischer Witz, und der geht so: Kommt ein Mann am Abend nach Hause und sagt zu seiner Frau: „Schatz, Du siehsch richtig abgschaffd aus!” Sie lächelt mit letzter Kraft – was für ein schönes Kompliment!