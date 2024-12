Für den optimalen Kaffee ist das Verhältnis von Wasser und Kaffeepulver entscheidend. Wie viel Kaffeepulver man für eine Tasse Kaffee oder einen Liter Filterkaffee benötigt, verraten wir Ihnen hier.

Matthias Kemter 17.12.2024 - 12:35 Uhr

Grundsätzlich unterscheiden sich die benötigten Mengen an Kaffeepulver je nach Kaffeesorte. Espresso, Kaffee Crema, Filterkaffee und Kaffee Americano benötigen alle mehr oder weniger unterschiedliche Mengen an Kaffeepulver. Auf der sicheren Seite ist man bei der Menge des Kaffeepulvers in der Regel, wenn man sich am klassischen Filterkaffee orientiert. Dieser benötigt ca: