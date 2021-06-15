Wenn das Auto nicht mehr anspringt, muss die Batterie wieder geladen werden. Am einfachsten funktioniert dies nach einer kurzen Starthilfe durch das Fahren. Aber wie lange muss man eigentlich fahren, um die Batterie zu laden?
Ist im Auto mal ein Stromverbraucher über Nacht an geblieben, ist die Autobatterie am nächsten Tag meist nicht mehr in der Lage, das Auto zu starten. In der Regel reicht hierfür eine kurze Starthilfe und das Fahrzeug springt wieder an. Damit die Spannung allerdings auch wieder für den nächsten Start ausreicht, muss die Autobatterie erst einmal geladen werden. Das funktioniert entweder über ein Ladegerät oder indem die Lichtmaschine die Batterie beim Fahren lädt. Hier stellt sich allerdings die Frage, wie viel Kilometer nun gefahren werden müssen, um die Batterie ausreichend zu laden?