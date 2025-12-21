Bei der Zubereitung von Spätzle die richtige Menge abzuschätzen, ist nicht immer leicht. Wie viel Spätzle pro Person ausreichend sind, erfahren Sie hier.

Das richtige Abschätzen von Lebensmitteln und Zutaten beim Kochen ist sicherlich ein Problem, was viele haben. Gerade wenn man für mehrere Personen kocht, bleibt am Ende entweder einiges übrig oder man wird nicht satt. Um Letzteres zu vermeiden, wird gerne zu viel gekocht. Vor allem bei Sättigungsbeilagen wie Spätzle, welche einen großen Teil der Mahlzeit ausmachen, ist das Abschätzen nicht immer einfach. Aber was ist die richtige Spätzle-Menge?

Eine komplette warme Mahlzeit wiegt 400 – 550 g Beim Gewicht der benötigten Spätzle sollte man sich zuerst grob an der gesamten Mahlzeit orientieren. Eine fertige warme Mahlzeit sollte zwischen 400 und 550 Gramm wiegen (1). Das macht die meisten Menschen satt.

Bei der passenden Portionsgröße für Spätzle kommt es dann zum einen darauf an, ob diese als Hauptgericht oder als Beilage gereicht werden. Zum anderen ist es wichtig, ob die Personen viel oder wenig essen. Außerdem spielt auch die Art der Spätzle eine Rolle. Denn während trockene Spätzle ihr Gewicht mehr als verdoppeln, legen vorgekochte Spätzle nur noch wenig Gewicht zu. Hier die Tabelle:

Spätzleart ungekocht Zunahme gekocht Frische Spätzle (Teig) 150 g 25 % 200 g (Beilage) Vorgekochte Spätzle 180 g 10 % 200 g (Beilage) Trockene Spätzle 100 g 100 % 200 g (Beilage)

Spätzle-Menge pro Person als Hauptgang – 350 g (gekocht)

Sind die Spätzle selbst der Hauptgang zum Beispiel bei Käsespätzle, sollten am Ende etwa 350 Gramm gekochte Spätzle auf dem Teller landen, da je nach Rezept noch etwa 100 Gramm Käse und Zwiebeln dazu kommen. Zusammen sind das etwa 450 Gramm.

Spätzle-Menge pro Person als Beilage – 200 g (gekocht)

Ein klassisches Hauptgericht besteht aus Fisch oder Fleisch, Gemüse und der Sättigungsbeilage (Spätzle). In diesem Fall sollten die fertigen Spätzle auf dem Teller etwa 200 g wiegen. Wird das Fleisch weggelassen, sollten etwa 250 – 300 g Spätzle mit 200 - 250 g Gemüse serviert werden.