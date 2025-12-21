Bei der Zubereitung von Spätzle die richtige Menge abzuschätzen, ist nicht immer leicht. Wie viel Spätzle pro Person ausreichend sind, erfahren Sie hier.
Das richtige Abschätzen von Lebensmitteln und Zutaten beim Kochen ist sicherlich ein Problem, was viele haben. Gerade wenn man für mehrere Personen kocht, bleibt am Ende entweder einiges übrig oder man wird nicht satt. Um Letzteres zu vermeiden, wird gerne zu viel gekocht. Vor allem bei Sättigungsbeilagen wie Spätzle, welche einen großen Teil der Mahlzeit ausmachen, ist das Abschätzen nicht immer einfach. Aber was ist die richtige Spätzle-Menge?