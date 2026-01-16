Heizen ist zwar keine günstige Angelegenheit, dennoch birgt ein zu sparsames Heizen Risiken. Aber wie warm muss es in deutschen Wohnungen eigentlich sein? Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter?
Wie warm es in einer Wohnung sein muss, ist nicht pauschal zu beantworten, da Vermieter und Mieter unterschiedliche Pflichten haben. Im Vordergrund steht eher die Frage, ab wie viel Grad Kälteschäden wie Schimmel vermieden werden und welche Temperatur noch gesund ist. Wichtig für die Temperatur in der Wohnung sind daher die folgenden Kriterien.