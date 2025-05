Autoträume in ambitionierter Architektur in Stuttgart

Der letzte Besuch in einem Autohaus ist in mittelguter Erinnerung. Das Filialnetz der gewünschten Marke ist leider dünn gesät, also fährt man an einem Samstagvormittag weit raus aus der Stadt, um in einem Gewerbegebiet in der schlecht ausgeleuchteten Verkaufshalle mit Werkstattatmosphäre zum vereinbarten Termin wartend Prospekte mit den aktuellen Frühjahrsangeboten durchzublättern.