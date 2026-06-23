Wiederaufbau des Iran Kann man Frieden kaufen?
300 Milliarden Dollar soll der Iran für den Wiederaufbau erhalten, ein großer Teil des Geldes soll aus den arabischen Golf-Staaten kommen. Diese zögern aber.
300 Milliarden Dollar soll der Iran für den Wiederaufbau erhalten, ein großer Teil des Geldes soll aus den arabischen Golf-Staaten kommen. Diese zögern aber.
Als USA und Israel im Februar ihren Angriffskrieg auf den Iran begannen, bombardierten sie eine bereits marode Volkswirtschaft in Grund und Boden. Die Luftangriffe richteten nach iranischen Regierungsangaben einen Schaden von 270 Milliarden Dollar an. Jetzt soll der Iran ein Wiederaufbauprogramm von 300 Milliarden Dollar erhalten – und ein großer Anteil des Geldes soll aus den arabischen Golf-Staaten kommen. Die Araber, die im Krieg vom Iran mit Raketen und Drohnen angegriffen wurden, sind nicht begeistert. Sie fragen sich, ob der Iran mit Milliardenprojekten politisch gezähmt werden kann.
33 Vorschläge hat eine 13-köpfige Kommission für eine große Rentenreform gemacht. Kanzler Friedrich Merz stellt sich zu 100 Prozent hinter die Empfehlungen. Wir stellen die gesamten Empfehlungen (in Auszügen) im Wortlaut vor.