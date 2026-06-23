Wiederaufbau des Iran: Kann man Frieden kaufen?

Als USA und Israel im Februar ihren Angriffskrieg auf den Iran begannen, bombardierten sie eine bereits marode Volkswirtschaft in Grund und Boden. Die Luftangriffe richteten nach iranischen Regierungsangaben einen Schaden von 270 Milliarden Dollar an. Jetzt soll der Iran ein Wiederaufbauprogramm von 300 Milliarden Dollar erhalten – und ein großer Anteil des Geldes soll aus den arabischen Golf-Staaten kommen. Die Araber, die im Krieg vom Iran mit Raketen und Drohnen angegriffen wurden, sind nicht begeistert. Sie fragen sich, ob der Iran mit Milliardenprojekten politisch gezähmt werden kann.

Investitionen im Iran könnten sich für Ölmultis lohnen

Graham und andere US-Politiker sagen, das meiste Geld werde aus arabischen Staaten kommen, die auf gigantischen Investitionsfonds sitzen. Rund 150 Milliarden Dollar von Privatunternehmen aus den USA, den Golf-Staaten sowie Firmen aus Asien und Afrika für das Programm stehen laut der Nachrichtenagentur Reuters schon bereit. Gelder seien für Branchen vom Energie- bis zum Verkehrssektor vorgesehen.

Investitionen im Iran könnten sich für Ölmultis lohnen. Das Land verfügt über die zweitgrößten Gasvorkommen und die viertgrößten Ölreserven der Welt und ist mit 90 Millionen Menschen ein großer potenzieller Absatzmarkt. Die US-Regierung stellt sich vor, dass arabische Staaten im Iran etwa Kraftwerke bauen könnten, wenn sich das Regime in Teheran „benimmt“, wie ein Regierungsvertreter in Washington in einem Hintergrundgespräch sagte.

US-Senator Lindsey Graham verglich das Vorhaben mit dem Marshall-Plan. Foto: AFP

Dahinter steht die Hoffnung, dass die Investitionen die iranische Politik mäßigen. Die Idee einer wirtschaftlichen Stabilisierung entspreche dem Denken in einigen Golf-Staaten, sagte Kristian Patrick Alexander von der Denkfabrik Rabdan Security and Defense Institute in Abu Dhabi unserer Zeitung. „Ein völlig isolierter, wirtschaftlich verzweifelter Iran könnte aggressiver und unberechenbarer sein als ein Iran, der wirtschaftlich etwas zu verlieren hat.“

Arabische Staaten zögern

Für Teheran ist das 300-Milliarden-Paket eines der wichtigsten Ergebnisse der Einigung mit Trump. „Die iranische Wirtschaft wird massive Investitionen für den Wiederaufbau nach dem Krieg brauchen“, sagte der Iran-Experte Arash Azizi von der US-Universität Yale unserer Zeitung. Die arabischen Staaten zögern jedoch. Der Iran griff im Krieg die Golf-Staaten an und sperrte die Straße von Hormus, um die weltweiten Ölpreise hochzutreiben und die USA zum Ende des Krieges zu zwingen. Die Beratungsfirma Rystad schätzt die Schäden an Öl- und Gasanlagen am Golf auf 60 Milliarden Dollar.

Grundsätzlich dringen die arabischen Staaten darauf, die Lage zu stabilisieren, die Straße von Hormus dauerhaft offen zu halten und das Risiko neuer iranischer Angriffe zu minimieren. „Viele Entscheidungsträger am Golf fragen sich, ob Iran durch die Vereinbarung tatsächlich von künftigem aggressivem Verhalten abgehalten wird, oder ob Teheran letztlich wirtschaftlich und politisch für eine Eskalationsstrategie belohnt wird“, meint Alexander.

Einige Staaten wie Katar und Oman erwarten, dass eine wirtschaftliche Einbindung des Iran der Region nützen wird, hat Alexander beobachtet. Dagegen befürchten Saudi-Arabien und andere Länder, dass der Iran das neue Geld nicht nur in seine Wirtschaft steckt, sondern auch in Raketen, Drohnen und Gruppen wie die Hisbollah im Libanon oder die Huthis im Jemen.