Die Züge im Wieslauftal rollen bald wieder die volle Strecke bis Oberndorf. Doch am eigentlich angepeilten Termin zum Schulbeginn nach den Sommerferien hat noch ein Detail gefehlt.
15.09.2025 - 19:05 Uhr
Das vertraute Rumpeln auf den Gleisen war über ein Jahr lang verstummt. Nun naht das Comeback auf ganzer Linie: Vom 22. September soll die Wieslauftalbahn wieder den kompletten Linienweg bis zum Rudersberger Teilort Oberndorf (Rems-Murr-Kreis) befahren. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung des Waiblinger Landratsamts hervor.