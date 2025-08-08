Wikipedia soll weiblicher werden: Stuttgarter Frauenpower für Wikipedia

Beim Thema Geburtsurkunde gehen die Meinungen dann doch auseinander. An sich ist eine Geburtsurkunde ein verlässliches Dokument. Wenn man etwas vertrauen kann, so doch einer Urkunde mit Stempel und Siegel. Leserättin hat trotzdem Vorbehalte, denn bei Wikipedia gibt es eiserne Regeln – und eine muss sie regelmäßig wiederholen: „Wir arbeiten ausschließlich mit Sekundärquellen.“

Sekundärquellen? Allein bei dem Begriff schaltet mancher gelangweilt ab. Die Frauen, die sich an diesem Nachmittag in der Stadtbibliothek Stuttgart getroffen haben, diskutieren dagegen leidenschaftlich gern darüber, was „Originalresearch“ meint oder „etabliertes Wissen“. Sie gehören zur großen, unsichtbaren Community der Wikipedianer. So nennen sich die fleißigen Köpfe hinter den derzeit 65 231 846 Wikipedia-Artikeln weltweit. Wobei die Zahl der Einträge auch in diesem Moment schon wieder gestiegen sein wird.

In Stuttgart gingen die Wikipedianerinnen 2019 an den Start

Fast eine Million dieser Einträge sind Biografien, also Artikel über konkrete Personen – oder besser: Männer. Denn nur 18 Prozent der Persönlichkeiten sind weiblich. Und da auch die Themen häufig an männlichen Interessen ausgerichtet sind und die Sprache mitunter sogar sexistisch ist, haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Städten Gruppen von Wikipedianerinnen gegründet. In Stuttgart ging man 2019 an den Start. Eines der ersten Projekte war es, Biografien von Politikerinnen aus Baden-Württemberg zu erstellen, die Mann bis dahin unterschlagen hatte.

Schreiben, korrigieren oder aktualisieren – das ist, was Wikipedianer tun. Im Detail ist die Angelegenheit deutlich komplizierter. Das wird auch Anke bald klar, die heute bei den Stuttgarter Wikipedianerinnen reinschnuppert. Die 35-Jährige ist Journalistin und begeistert von Wikipedia. Ihr gefällt die Idee, dass sich hier Menschen in ihrer Freizeit „in Dinge einlesen, Wissen zusammenzufassen und der ganzen Welt kostenlos zur Verfügung zu stellen“, wie sie meint. Schon während ihres Geschichtsstudiums in Tübingen habe sie viel recherchiert und sagt von sich: „Ich lese mich gern ein Sachen ein.“

Deshalb sitzt Anke nun mit Leserättin, Schokifaktor, Weltenspringerin und anderen Frauen an einem Tisch, jede hinter einem Laptop. Außer Anke haben hier alle so eigenwillige Namen – alles Pseudonyme. Das ist die erste wichtige Regel von Wikipedia: Wer für die Online-Enzyklopädie tätig ist, macht dies anonym. Denn obwohl man doch eigentlich nur nüchterne Fakten zusammenträgt, gefallen nicht jedem historische, politische oder andere (belegte) Wahrheiten.

In Saudi-Arabien, erzählt Leserättin, säßen derzeit zwei Wikipedianer im Gefängnis. In den USA werde immer wieder versucht, Pseudonyme aufzudecken, um die Autoren unliebsamer Artikel bedrohen und verfolgen zu können. Auch wer über bestimmte türkische Themen veröffentliche, könne unter Umständen bei einer Reise in die Türkei Schwierigkeiten bekommen.

Viele Artikel werden gleich wieder gelöscht

Wie stark nackte Fakten mitunter polarisieren, konnte man jüngst bei den Debatten um die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ablesen. Nachdem sie als Richterin für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen worden war, jagten sich auch auf der Wikipedia-Seite zu ihr im Minutentakt neue Einträge. Die unterschiedlichen Quellen, die die Wikipedianer für relevant hielten, spiegelten dabei durchaus die ideologischen Gräben der gesamten Debatte wider. Die Öffentlichkeit erfuhr davon allerdings wenig, denn erst wenn Beiträge mehrere Kontrollinstanzen absolviert und alle Qualitätskriterien erfüllt haben, werden sie frei geschaltet.

Was das meint, müssen neue Wikipedianer meist erst schmerzlich lernen. Auch Weltenspringerin hat bereits einiges an Lehrgeld bezahlt. Als sie vor ein paar Jahren anfing, meinte sie, zum Einstieg eine leichte, klar definierte Agenda abarbeiten zu können. Sie wollte Biografien von Bürgermeisterinnen verfassen, über die bislang noch keine eigenen Einträge existierten.

Treffpunkt ist die Stuttgarter Stadtbibliothek

Kaum geschrieben, wurden gleich drei Artikel von ihr wieder gelöscht. Sie hatte nämlich ein Detail der Relevanzkriterien nicht berücksichtigt: Es genügt nicht, Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin zu sein, in Wikipedia erhält man erst einen Eintrag, wenn die Gemeinde auch eine bestimmte Größe hat. „Das hat irre Diskussionen gegeben“, erinnert sie sich.

Inzwischen ist sie bei Architektinnen gelandet und beschäftigt sich viel mit der Internationalen Bauausstellung, die 2027 in Stuttgart stattfinden wird. Ein weiteres Thema sind Museen, die zunehmend Werke digital zur Verfügung stellen. Zu tun gibt es immer etwas – etwa beim Eintrag der Stuttgarter Kunstakademie. „Da weiß man nie, wann sie wie geheißen hat.“

Einmal im Monat treffen sich die insgesamt 16 Stuttgarter Wikipedianerinnen in der Stadtbibliothek. Aber auch wenn jemand frisches Obst mitgebracht hat (die Verpflegung wird von Wikimedia Deutschland bezahlt), so ist das hier alles andere als ein fröhliches Damenkränzchen, sondern eine sehr ernste wie ernsthafte Angelegenheit. Dafür sorgt schon Leserättin, die mit straffer Hand die „Standardagenda“ durchgeht und mahnt, dass beim „Check-In“ jede „bitte kurz“ anreißt, was sie getan hat und was sie plant. Die Ingenieurin im Ruhestand ist schon seit vielen Jahren aktiv und hat sich mit Beiträgen zu Themen wie Frauenwahlrecht und Gleichberechtigungsgrundsatz hochgearbeitet in der Wikipedia-Hierarchie.

Denn Wikipedia ist ein ganz eigener Kosmos. Das stellt auch Anke schnell fest. „Ich bin doch etwas naiv gewesen und dachte, ich recherchiere und schreibe ein bisschen“, erzählt sie. „Ich habe nicht geahnt, was alles beachtet sein muss.“ Allein die Namen und Begrifflichkeiten haben es in sich. Es gibt „Edit-a-thons“, eine Art Marathon, bei dem man gemeinsam Themen bearbeitet. Oder demnächst wieder einen „Clio-a-thon” zur Frauen- und Geschlechtergeschichte.

Vandalenjäger löschen den Unfug

Aber auch die verschiedenen Rollen innerhalb der Wikipedia muss man erst mal kennenlernen: Die Autoren schreiben – und die Putztruppe sortiert das wieder aus, was davon unbrauchbar ist. Die Nachsichtung kontrolliert, ob Beiträge korrekt belegt wurden, denn tatsächlich darf man für die Einträge nur Sekundärquellen nutzen – also das, was andere erforscht haben.

Manche Wikipedianer konzentrieren sich darauf, Artikel untereinander zu verlinken, andere feilen an der Sprache oder suchen nach Tippfehlern, während Vandalenjäger nichts anderes tun, als all den Unfug wieder zu löschen, den irgendwelche Leute in die Enzyklopädie einzuschleusen versuchen. Visualisierer nennen sich wiederum jene, die Karten zeichnen, Grafiken erstellen oder Fotos beisteuern. Eine der Stuttgarter Wikipedianerinnen staunte nicht schlecht, als sie eine eher schlichte Tabelle für ihren Artikel erstellt hatte – und schon bald freudig feststellte, dass ein anderer Wikipedianer daraus kurzerhand ein attraktives Diagramm gezaubert hatte. Es sind viele Hände, die hier gemeinsam anpacken.

Artikel kommen immer erst auf eine Beobachtungsliste

Das ist das Besondere an Wikipedia: Anders als in traditionellen Lexika werden die Inhalte nicht von einer Redaktion zusammengestellt, sondern jede und jeder kann mitschreiben: Schüler und Fachleute, Berufstätige und Senioren. Weder die Ausbildung noch der persönliche Hintergrund spielt eine Rolle, denn inhaltliche Entscheidungen werden nie von einer einzelnen Person getroffen, sondern von der Community als Ganzes. Artikel kommen immer erst auf eine Beobachtungsliste. Man sieht, was geändert wurde – und kann gegebenenfalls Einspruch erheben, wenn man es für falsch hält. „Man muss Kritikfähigkeit mitbringen“, sagt Schokifaktor, „man arbeitet kollaborativ. Das ist ein interessanter Prozess.“

Schokifaktor war auch Journalistin und glaubte, dadurch besonders geeignet zu sein für die Mitarbeit bei Wikipedia. Von wegen. Auf ihre ersten Artikel bekam sie harsches Feedback: „Er war zu blumig und wertend“, erzählt sie, „außerdem haben Adjektive in einer Enzyklopädie nichts zu suchen.“

Auch Anke müsste also nicht nur ihren in der Zeitung bewährten Schreibstil ablegen, sondern sich daran gewöhnen, dass es letztlich nicht „ihr“ Artikel ist, der in Wikipedia steht. Nach drei Stunden in der Stadtbibliothek weiß sie zwar etwas besser, was auf sie als Wikipedianerin zukäme, entschieden hat sie sich aber noch nicht, ob sie „eintauchen will.“ Wahrscheinlich wird sie sich zum Test ein Benutzerkonto anlegen und sich erst einmal an der Biografie einer wichtigen Frau versuchen, die schon längst in Wikipedia hätte auftauchen sollte.