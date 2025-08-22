Im Spiel gegen die Madrid Bravos geht es für das Surge-Team um den Einzug ins Halbfinale der Play-offs – und um einen stimmungsvollen Abschied von den Fans im Gazi-Stadion.
22.08.2025 - 16:02 Uhr
Niemand bei Stuttgart Surge rechnet damit, dass an diesem Samstag (15 Uhr) der letzte große Auftritt in dieser Saison stattfindet. Fest steht allerdings, dass nach dem Duell gegen die Madrid Bravos, in dem es um den Einzug ins Play-off-Halbfinale der European League of Football (ELF) geht, im Jahr 2025 kein Spiel mehr im heimischen Gazi-Stadion stattfinden wird. Feierlich wird es folglich auf jeden Fall.