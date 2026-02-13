Die Stadt Sindelfingen verstärkt ihre Maßnahmen gegen illegale Müllablagerungen an den Containerstandorten des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen.
Wilde Müllablagerungen in Sindelfingen sind weiter ein Problem. An vielen Containerstandorten des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen (AWB) in Sindelfingen, die als Sammelstellen für Altglas und Altkleider dienen, kommt es seit längerem wiederholt zu wilden Müllablagerungen. Neben den Containern illegal abgelegte Abfälle wie Hausmüll, Sperrmüll, Gartenabfälle oder Textilien haben dort nichts verloren. Im Kampf gegen diesen Missbrauch wurden Anfang des Jahres an den beiden Müll-Hotspots Hohenzollernstraße/ Freibadparkplatz und Rudolf-Harbig-Straße Lichtmasten und Bewegungsmelder installiert. Ergänzend zur laufenden Testphase werden nun weitere besonders belastete Containerstandorte verlegt oder aufgelöst.