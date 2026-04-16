Zuletzt streifte etwa ein halbes Dutzend Luchse durch den Südwesten. Nun hat sich einer davon liebeshungrig über den Rhein verabschiedet. Kommt er zurück? Erstmal egal, sagen Experten.
16.04.2026 - 13:31 Uhr
Auf der Suche nach einer Partnerin hat Luchs „Juro“ in der Ranzzeit den Südschwarzwald verlassen und streift nun auf Brautschau durch die Schweiz. Nach Angaben der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) überquerte er bereits im März den Rhein bei Laufenburg (Baden) - sehr wahrscheinlich, um sein Glück in dem Land zu suchen, aus dem das zweijährige Tier einst wahrscheinlich zugewandert sein könnte.