Sie sehen niedlich aus und doch bereiten sie Hausbesitzern zunehmend Probleme. Die Waschbären-Population in Städten wie Bietigheim-Bissingen steigt. Wie Stadtjäger nun helfen können.
06.09.2025 - 12:00 Uhr
Laut Oberbürgermeister Jürgen Kessing melden sich immer häufiger Bürger bei der Stadtverwaltung, die Probleme mit Wildtieren haben. Darauf hat die Stadt nun reagiert und drei Stadtjäger bestellt. Die dürfen auch innerhalb des bebauten und damit befriedeten Bereichs gegen invasive Wildtiere vorgehen.