Wildtiere in Stuttgart: Die Fische verschwinden immer mehr aus dem Stuttgarter Neckar

Für seine manchmal drastische Wortwahl ist der Vorsitzende des Württembergischen Anglervereins, Hans-Hermann Schock, bekannt. Aber seine große Erfahrung ist unbestritten – seit 51 Jahren ist er Mitglied und seit 28 Jahren leitet er diesen Verein, der den gesamten Stuttgarter Neckar unter seiner Obhut hat. Und Schock sagt: „Wenn die Fische schreien könnten, würde sich vielleicht etwas ändern.“ So aber interessiere sich kaum jemand für das Leid der Fische, dabei ereigne sich auch im Stuttgarter Neckar ein schleichendes Artensterben.

Das bestätigen Studien und Zählungen des renommierten Tettnanger Fischbiologen Ralf Haberbosch, der etwa das Zugwiesen-Biotop am Neckar im Kreis Ludwigsburg wissenschaftlich begleitet hat. Er kam schon vor mehr als einem Jahrzehnt zu dem Resümee, dass zwischen den Jahren 1990 und 2010 rund 70 Prozent weniger Fische geangelt worden seien.

„Seither ist die Situation eher noch schlechter geworden“, sagt er im Gespräch. Bei Haberboschs Befischungen hat sich herausgestellt, dass im Mittleren Neckar von 38 möglichen Arten zwar 27 nachgewiesen werden konnten, aber nur bei 14 sei der Fortbestand der Art sichergestellt. Und nur zwei Arten – Ukelei und Bitterling – kommen vermutlich noch flächendeckend vor.

Der Neckar ist ein hochgradig degradierter Fluss

Nach der sehr neuen Roten Liste für Fische sieht es im Neckar sogar etwas schlechter aus als im Landesdurchschnitt. Insgesamt gelten in Baden-Württemberg nur 15 von 54 Arten noch als ungefährdet. Im Neckar stehen zudem Flussbarsch, Hasel und Hecht, die anderswo noch zu diesen 15 häufigen Arten gehören, bereits auf der Vorwarnliste.

Diese dramatische Entwicklung hat viele Ursachen – entsprechend schwierig ist es, sie zu bekämpfen. Der Neckar rund um Stuttgart ist mit seinen vielen Staustufen, Wasserkraftwerken und Uferbefestigungen fast zu einem Kanal geworden, oder, wie Schock es formuliert: „Aus einem Fließgewässer wurde eine Seenplatte.“ Es fehlen deshalb Kiesflächen und Wasserpflanzen als Laichplätze; die Fische können nur schwer wandern, und strömungsliebende Arten haben im Neckar kaum noch eine Chance. Auch Haberbosch sieht dies als den schwerwiegendsten Mangel an.

Hans-Hermann Schock ist seit 28 Jahren der Vorstand des Württembergischen Anglervereins und seit 51 Jahren Mitglied dort - er kennt die Fischwelt im Neckar fast wie kein Zweiter. Foto: Faltin

Daneben ist die Verschmutzung des Wassers durch Pestizide, Fäkalien oder Spurenstoffe weiter ein großes Problem, auch wenn die krassen Belastungen mit vielen Fischsterben der 1960er bis 1980er Jahre zum Glück der Vergangenheit angehören. Da hat der Ausbau der Kläranlagen viel bewirkt. Weiter verdrängen invasive Arten wie die Schwarzmundgrundel immer stärker heimische Fische. Es wird geschätzt, dass heute weit mehr als die Hälfte aller Individuen im Neckar gebietsfremd sind. Hans-Hermann Schock ist der Ansicht, dass der Bau des Main-Donau-Kanals bis 1992 ein Sündenfall war – dadurch seien die zwei bis dato getrennten Flusssystem Rhein und Donau verbunden worden, so dass sich Arten in beide Richtungen ausbreiten konnten.

Relativ eindeutig trägt auch die wachsende Population des Kormorans und des Fischreihers zum Rückgang der Fischmengen bei. Rolf Haberbosch hat herausgefunden, dass kaum noch Fische mittlerer Größe zu finden sind: „Eine derart gestörte Altersstruktur ist ein deutlicher Hinweis auf einen starken Fraßdruck durch Kormorane.“ Im Winter würden die mindestens 10.000 Vögel im Südwesten täglich rund fünf Tonnen Fisch vertilgen: „Das geht an die Substanz.“

An den Wasserkraftwerken sterben sehr viele Fische

Ein weiteres Problem sind Wasserkraftwerke und auch die Kühlwasserentnahmen anderer Kraftwerke. Frank Hartmann vom Regierungspräsidium Karlsruhe ist Experte in diesem Bereich und muss leider bestätigen, dass dort jährlich Abertausende Fische umkommen. Sehr viele werden entweder vom Sog des Wassers an den Eingangsrost gedrückt und sterben dort vor Erschöpfung, oder sie werden in den Turbinen zerquetscht.

Am schiffbaren Teil des Neckars mit seinen 26 mittelgroßen Wasserkraftwerken sei es schwierig, eine fischfreundliche Technik zu verbauen, die funktioniere und trotzdem wirtschaftlich verhältnismäßig sei, so Hartmann. Aber die Betreiber seien offen, alle wollten vorankommen. Bei einem Projekt am ehemaligen Kernkraftwerk Philippsburg hat Hartmann vor gut zehn Jahren an der Stelle, wo das Kühlwasser entnommen wurde, 6,6 Millionen Fische in vier Jahren erfasst - der Großteil davon sei umgekommen.

Und nicht zuletzt macht sich für die Fische der Klimawandel bemerkbar. In Hitzephasen steigen die Wassertemperaturen. Seen kippen um wie 2019 der Max-Eyth-See, und manche Flüsse wie die Dreisam bei Freiburg trocknen ganz aus.

Gerade am Neckar sei es sehr schwierig, Verbesserungen zu erzielen, betont auch Felix Hertenberger, der Referent für Fischerei am Regierungspräsidium Stuttgart, da es sich eben um eine Schifffahrtsstraße handle. Beispielsweise könne man nicht einfach ein Uferstück renaturieren, da die Flussränder gesichert bleiben müssten. An kleinen Stellen etwa in Mühlhausen habe man es geschafft, Jungfischlebensräume zu schaffen. Für Aldingen und Oberesslingen gebe es zumindest Vorplanungen, an den Schleusen eine Umgehung für die Fische zu bauen.

Plädoyer für radikale Maßnahmen

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie schreibt zwar vor, dass bis 2027 alle Flüsse in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen seien. Aber am Neckar gelten wegen der Schifffahrt niedrigere Ziele. „Und selbst von denen sind wir noch weit entfernt“, sagt Hertenberger. Der Bund peile derzeit eher das Jahr 2055 bis zur Erfüllung an.

Ralf Haberbosch sieht es ähnlich. Das Projekt Zugwiesen sollte ein Pilotunternehmen sein mit dem Ziel, alle Staustufen mit einer Umgehung auszustatten. „Seither hat sich aber nicht sehr viel getan“, was auch an den fehlenden Flächen liege. Haberbosch plädiert dafür, zumindest die Altarme des Neckars deutlich aufzuwerten.

Hans-Hermann Schock würde noch viel weiter gehen und plädiert für radikale Maßnahmen. Man müsste alle Wasserkraftwerke schließen und die Wehre öffnen, meint er, dann könnten die Fische frei wandern, und die Turbinen wären keine Gefahr mehr. Der gewonnene Strom aus den kleineren Wasserkraftwerken sei sowieso zu vernachlässigen. Daneben hält er auch die Schifffahrt auf dem Neckar für überflüssig. Allerdings: dass es in absehbarer Zeit so weit kommen wird, ist quasi ausgeschlossen. Es sei denn, die Fische fingen doch noch an zu schreien.