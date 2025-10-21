Im Stuttgarter Zoo erhalten die Dickhäuter einen komplett neuen Bereich, der Platz bietet für eine ganze Elefantenherde. Welcher Teil der Wilhelma wird verändert?
Nicht nur Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin ist voller Vorfreude auf dieses größte Bauprojekt in der Geschichte der Wilhelma im Norden des Zoos. Auch der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer, Georg Fundel, freut sich, dass „nach zehnjähriger Anlaufzeit wir endlich so weit sind und es losgehen kann“. Das so ein großes Projekt, das in eine insgesamt schwierige Zeit fällt, jetzt realisiert werden kann, sei schön. „Wir haben von 10 auf 15 Millionen Euro aufgestockt. Es war ein gemeinsamer Kraftakt von Politik und Förderverein“, so Fundel. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2029 rechnet das Land mit Gesamtbaukosten von 87,73 Millionen Euro.