Von geschätzten Futterkosten für alle Tiere in der Wilhelma in Höhe von 820.000 Euro im vergangenen Jahr, betrug allein der Aufwand für die Beschaffung des Eukalyptus für das halbe Dutzend Koalas voraussichtlich 144.989 Euro – also fast ein Fünftel (17,68 Prozent) der gesamten Futterkosten. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag hervor. „Aufgrund steigender Transportkosten und der US-Zollpolitik werden die Futterkosten für die Koalas weiter steigen“, teilt Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) weiter mit.

 

Eukalyptus wird auch aus Kalifornien in die Wilhelma geliefert

Die Wilhelma bezieht im Winter eigenen Angaben zufolge auch Eukalyptus aus Kalifornien. Das meiste Futter erhält sie das Jahr über aus einer Gärtnerei in Leipzig. Der zoologisch-botanische Garten baut auch in geringer Menge Eukalyptus selbst an, der bei weitem nicht zur Ernährung der australischen Tiere ausreicht.

Der Zoo bleibt auch nicht von den allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahre verschont. So betrugen die Futterkosten im Jahr 2015 insgesamt 437.000 Euro. Seit dem Jahr 2015 sei es durch globale Ereignisse, insbesondere durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg zu erheblichen Preissteigerungen bei Futtermitteln gekommen, teilt Splett weiter mit. „Dies betrifft sowohl Gemüse als auch Fleischprodukte nahezu gleichermaßen.“

Bislang keine Einkaufsgemeinschaften mit anderen Zoos

Um die Kosten zu kontrollieren, würden die Beschaffungskosten regelmäßig überprüft und bei Bedarf neue Lieferanten ausgewählt. „Kooperationen oder Einkaufsgemeinschaften im Bereich der Futtermittel mit anderen Zoos in Baden-Württemberg bestehen derzeit nicht“, so Splett.

Die Landeseinrichtung rechnet mit weiter steigenden Futterkosten. Für das laufende Jahr sind 755.000 Euro im Wirtschaftsplan vorgesehen, wie das Finanzministerium mitteilt. „Der tatsächliche Bedarf wird aufgrund von Preissteigerungen voraussichtlich bei 820.000 bis 830.000 Euro liegen.“ Sparen kann man bei den Tieren und ihrem Futter nicht. „Für die Jahre 2027 bis 2031 wird je nach Inflationsrate mit Kosten zwischen 850.000 und 950.000 Euro geplant“, so Splett.

Haag: Mögliche Einkaufsgemeinschaften prüfen

Friedrich Haag erklärt zu den Kosten, dass auch die Wilhelma die Folgen globaler Preissteigerungen im Beschaffungsmarkt und der Logistik zu spüren bekomme. Entscheidend sei, so Haag, dass die Finanzierung der notwendigen Futter- und Betriebskosten dauerhaft gesichert sei. „Die Landesregierung steht in der Pflicht, die dafür erforderlichen Mittel realistisch zu veranschlagen und zuverlässig bereitzustellen, damit die Versorgung der Tiere jederzeit gewährleistet bleibt. Dabei kann sich der Blick über die Region heraus lohnen: Mögliche Einkaufsgemeinschaften mit anderen Zoos und zoologischen Gärten sollte die Wilhelma regelmäßig prüfen und weiterentwickeln, um Einsparmöglichkeiten im Blick zu behalten“, so der FDP-Landtagsabgeordnete.

