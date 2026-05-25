Ein Feiertag voller Mitmachaktionen: Zwischen Hüpfburgen, Zaubershow, Musik und Mitmachaktionen wurde die Wilhelma für einen Tag zur großen Erlebniswelt für Familien.
25.05.2026 - 14:39 Uhr
Am Pfingstmontag bot die Wilhelma bei bestem Wetter ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und ihre Familien – ohne zusätzliche Kosten zum regulären Eintritt. Auf dem gesamten Gelände warteten Attraktionen, Spielstationen und kreative Angebote, die den Feiertag zu einem besonderen Erlebnis machten. Vor dem Maurischen Landhaus sorgten riesige Seifenblasen für staunende Gesichter.