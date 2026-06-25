Wilhelma in Stuttgart: Wo der Zoo zum Familien-Abenteuer wird - 7 neue Tipps

Im Stuttgarter Zoo warten besondere Erlebnisse auf Familien: Jeden Samstag gibt es neue Tierwelten zu entdecken – von Reptilien über Menschenaffen bis zu 300 Fischarten. Wir blicken auf das Programm fürs zweite Halbjahr und stellen die besonderen Angebote vor. Groß und Klein bekommen bei den Wilden Wochenenden Antworten auf viele Fragen. Etwa: Warum können die meisten Vögel fliegen? Wir geben einen kleinen Überblick über die kommenden Mitmachmöglichkeiten, die in der Wilhelma kostenlos angeboten werden.

Wissenswertes über die Welt der Vögel Ein Fuchsweber am Nest. In der Wilhelma gibt es am 12. Juli einen besonderen Thementag zu Vögeln. Foto: Birger Meierjohann Wie unterscheiden sich die fast 10.000 Vogelarten weltweit? Und was für unterschiedliche Arten von Eiern und Nestern gibt es überhaupt? Um diese und andere Fragen geht es am Sonntag, 12. Juli, von 11 bis 17 Uhr in der Wilhelmaschule. Beim Wilden Wochenende dreht sich alles um das Thema Vögel. Nach dem Besuch lohnt sich ein Abstecher zu den begehbaren Volieren vom kleinen Wiedehopf bis zum langhalsigen Emu beim Haupteingang oder zu den Rosapelikanen am Langen See vor der Damaszenerhalle.

Schlangen und Frösche im Visier

Auch Amphibien und Reptilien werden Groß und Klein vorgestellt - am 26. Juli in der Wilhelmaschule. Foto: Wilhelma

Wer sind die größten Sonnenanbeter im Tierreich? Reptilien lieben Wärme. Ihr Schuppenkleid schützt sie sogar in der Wüstenhitze. Anders hingegen die Frösche und Molche. Sie brauchen Feuchtigkeit und atmen durch ihre dünne Haut. Das Highlight für Kinder: Eine lebende Königspython darf aus der Nähe bestaunt werden. Dazu gibt es am Sonntag, 26. Juli, von 11 bis 17 Uhr eine Leseecke, einen Basteltisch und ein Quiz für die ganze Familie.

Wie werden Amurtiger weltweit geschützt?

Am 29. Juli ist Welt-Tiger-Tag in der Wilhelma und es gibt zahlreiche Informationen dazu. Foto: Wilhelma

Die imposante neue Amurtigeranlage ist der passende Ort für diesen Aktionstag: Am Mittwoch, 29. Juli, erfahren Familien direkt vor dem Gehege nahe dem Asiatischen Schaubauernhof, wie die größte Raubkatze der Welt geschützt werden kann. Und sie können einen Blick auf die imposanten Raubkatzen Amazar und Noija in ihrem neuen Gehege werfen. Seit dem vergangenen Sommer begeistern die majestätischen Amurtiger große und kleine Besucher. Auch am Welttigertag können sie von 11 bis 17 Uhr noch mehr über diese faszinierenden Tiere lernen.

Wissenswertes zu den Menschenaffen

Am 2. August informiert das Team der Wilhelmaschule über Menschenaffen. Foto: Wilhelma

Was unterscheidet Menschenaffen von anderen Primaten? Das Team der Wilhelmaschule zeigt am Sonntag, 2. August, zwischen 11 und 17 Uhr die Besonderheiten der Menschenaffenarten und erklärt, wo sie leben und was sie fressen. Besonders kreativ wird es beim gemeinsamen Basteln: Die Kinder stellen aus Holzwolle und anderen Materialien Beschäftigungsspielzeug für die Affen her. Die Mitmachaktion zeigt, wie wichtig Abwechslung für die intelligenten Tiere ist.

Raubtiere nah und fern

Informationen über Raubtiere gibt es am Thementag am 16. August. Fast alle Raubtiere, hier ein junger Gepard, ernähren sich von tierischer Kost. Foto: Wilhelma

Nicht nur exotische Jäger wie der Panda stehen im Mittelpunkt, auch heimische Raubtiere wie Fuchs und Wildkatze werden vorgestellt. Am Sonntag, 16. August, gibt es von 11 bis 17 Uhr in der Wilhelmaschule spannende Einblicke in die Welt der Jäger. Die Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) unterstützt das Programm und berichtet von ihrer Arbeit im Gepardenprojekt in Namibia. Perfekt für Kinder, die mehr über Tierschutz erfahren möchten.

Abtauchen erlaubt - Entdeckungsreise in die Welt der Fische

Wissenswertes über Fische: Der Australische Lungenfisch atmet nicht nur mit seinen Kiemen, sondern auch mit der Lunge. Foto: Wilhelma

Wie atmen Fische unter Wasser? Und wozu brauchen sie ihre Schuppen? Diese und andere Fragen werden am Sonntag, 23. August, beantwortet. Da tauchen Kinder in der Wilhelmaschule in die faszinierende Welt von Flüssen, Seen und Meeren ein. Von 11 bis 17 Uhr lernen sie die 300 Fischarten im Wilhelma-Aquarium von einer ganz neuen Seite kennen.

Wo werden bedrohte Tiere und Pflanzen weltweit gerettet?

Beim Artenschutztag am 6. September erfahren Groß und Klein, wo sich die Wilhelma auch weltweit einsetzt. Foto: Wilhelma

Die Wilhelma zeigt am Artenschutztag, wo sie sich mit verschiedenen Partner-Organisationen für den Erhalt der Artenvielfalt rund um die Welt einsetzt. Sei es in den Regenwäldern in Mittelamerika oder im Hochgebirge in Zentralasien oder in heimischen Wiesen. Es sind alles Lebensräume für viele bedrohte Tiere und Pflanzen. Es gibt dazu verschiedene Infostände und Mitmachaktionen am Sonntag, 6. September, zwischen 11 und 17 Uhr.

Gut zu wissen:

Kostenlos: Der Familienausflug in die Wilhelma ist jeweils ohne Extra-Kosten, denn: Die Mitmachprogramme bei den Wilden Wochenenden sind im Eintrittspreis der Wilhelma enthalten.

Veranstaltungsort für die meisten dieser Mitmachangebote ist die Wilhelmaschule neben dem Maurischen Landhaus in der Wilhelma.

Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an den Wilden Wochenenden nicht erforderlich.

Besonderes Ferienangebot im Sommer: Im August bietet die Wilhelma noch ein Ferienprogramm für Grundschulkinder zu verschiedenen Themen an zu „Fell und Federn“ am 4. und 11.8., der Terra Australis am 13. und 20.8. und dem Aquarium am 18. und 25.8.. Da ist jeweils eine vorherige Anmeldung bei der Wilhelma erforderlich unter Telefon 0711-5402-136.

Kontakt und weitere Infos gibt es im Internet unter www.wilhelma.de