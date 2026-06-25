Wilhelma in Stuttgart: Wo der Zoo zum Familien-Abenteuer wird - 7 neue Tipps

Im Stuttgarter Zoo warten besondere Erlebnisse auf Familien: Jeden Samstag gibt es neue Tierwelten zu entdecken – von Reptilien über Menschenaffen bis zu 300 Fischarten. Wir blicken auf das Programm fürs zweite Halbjahr und stellen die besonderen Angebote vor. Groß und Klein bekommen bei den Wilden Wochenenden Antworten auf viele Fragen. Etwa: Warum können die meisten Vögel fliegen? Wir geben einen kleinen Überblick über die kommenden Mitmachmöglichkeiten, die in der Wilhelma kostenlos angeboten werden.