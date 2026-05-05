Das Rätselraten hat noch kein Ende: Die Polizei weiß weder, wer zwei Kinder in der Wilhelma verletzt haben könnte, noch wie ihnen die Wunden zugefügt wurden. „Wir haben keinen neuen Stand der Ermittlungen“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann am Montag. Unterdessen gibt die Wilhelma auf Nachfrage bekannt, dass sie neben der Schließung des betroffenen Bereichs noch mehr unternommen hat, um den zoologisch-botanischen Garten sicherer zu machen.

In dem Bereich ist es stockfinster Beide Zwischenfälle geschahen am vergangenen Mittwoch und am Sonntag vor einer Woche, völlig unabhängig voneinander, aber beide Male im Dunkelbereich der Terra Australis. Der vor drei Jahren eröffnete Bereich ist komplett abgedunkelt und an das Gehege der Koalabären angegliedert. Alle Tiere darin sind ausschließlich nachtaktiv. Deswegen ist es darin stockfinster.

Unsere Empfehlung für Sie Zwei Kinder unerklärlich verletzt Wilhelma schließt Dunkelbereich der Terra Australis bis auf Weiteres Nachdem zwei Kinder unabhängig voneinander im Dunkelbereich der Terra Australis verletzt wurden, hat sich die Wilhelma nun geäußert und zieht Konsequenzen.

Die Wilhelma hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Nicht nur bleibt das betroffene Gebäude bis auf weiteres geschlossen. „Wir haben auch die Rundgänge unseres Sicherheitsdienstes verstärkt“, sagt die Sprecherin Melanie Römpp. Die Sicherheitsleute, die ohnehin immer auf dem Gelände unterwegs seien, würden nun die Außenbereiche und die Gebäude häufiger abgehen als sonst. Das soll zusätzlich zur Schließung die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie deren Kinder erhöhen. Wie lange die Sperrung des Bereichs der Terra Australis mit den Nachttieren noch andauern werde, könne man aktuell nicht sagen. Weitere Bereiche der Wilhelma, in denen es schummrig bis dunkel ist, seien von der Schließung nicht betroffen. Teile des Aquariums seien zwar nur schwach beleuchtet. „Aber es ist dort hell genug, um zu sehen, wer um einen herum ist“, so die Sprecherin des Zoos.

Am Sonntag, 26. April, erlitt ein dreijähriges Kind eine Wunde am Bein, während seine Mutter es auf dem Arm hielt. Das Kind habe plötzlich im Dunkeln aufgeschrien, die Mutter entdeckte dann die Wunde am Bein des Kleinen. Das war vormittags gegen 10.15 Uhr. Drei Tage später, am Mittwoch, 29. April, kam es zu einem weiteren Fall. Dieses mal nachmittags, gegen 14.15 Uhr. Ein sechsjähriger war mit seiner Familie im Dunkelbereich. Auch er erschrak und hatte dann eine Wunde am Arm.

Die Koalas sind die Stars der Terrra Australis in der Wilhelma. Sie sind die Nachbarn der Nachttiere im Dunkelbereich. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Defekt an einem Zaun, Tier oder mutwillige Tat eines anderen Besuchers? Die Polizei sucht in alle Richtungen. Aufgrund der Finsternis ist es natürlich kein Leichtes, Zeugen zu finden. Eine Festlegung auf eine Ursache gibt es noch nicht. Tiere können wohl ausgeschlossen werden – natürlich waren nicht die in der Abteilung gemeint, sondern frei lebende, die das Futterangebot der Wilhelma angelockt haben könnte. Zusammenhänge zwischen den Taten lassen sich ebenfalls keine erkennen.

Zeuginnen und Zeugen, die an den genannten Tagen Beobachtungen in dem Gebäude oder in der Nähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/8990 3600 beim Polizeirevier 6 an der Martin-Luther-Straße zu melden.