Wilhelma Kinder verletzt: Sicherheitsdienst verstärkt unterwegs
Wie reagiert die Wilhelma auf die Zwischenfälle im Bereich der Terra Australis? Die Schließung des Gebäudes ist nicht alles, was getan wird.
Wie reagiert die Wilhelma auf die Zwischenfälle im Bereich der Terra Australis? Die Schließung des Gebäudes ist nicht alles, was getan wird.
Das Rätselraten hat noch kein Ende: Die Polizei weiß weder, wer zwei Kinder in der Wilhelma verletzt haben könnte, noch wie ihnen die Wunden zugefügt wurden. „Wir haben keinen neuen Stand der Ermittlungen“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann am Montag. Unterdessen gibt die Wilhelma auf Nachfrage bekannt, dass sie neben der Schließung des betroffenen Bereichs noch mehr unternommen hat, um den zoologisch-botanischen Garten sicherer zu machen.