Im Landeshaushalt klafft eine Milliardenlücke. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) muss so viel einsparen wie noch nie. Noch hält sich der Grünen-Politiker bedeckt, ob und inwieweit beim Landesbetrieb der Rotstift angesetzt wird. Als Landesbetrieb sei die Wilhelma ohnehin zu Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet, sagt der Sprecher von Bayaz und macht gleichzeitig klar, dass es wohl bei aktuellen Bauvorhaben zu keinen größeren Kürzungen kommt. Aktuell wird der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr erstellt. Die Planung von Projekten in der Wilhelma sei üblicherweise ein langfristiger Prozess, so dass in der Regel von der ersten Konzeption eines Projekts bis zu dessen Realisierung geraume Zeit notwendig sei. Das gelte sowohl für die von der Wilhelma selbst umzusetzenden Projekten aus dem Wirtschaftsplan als auch bei den aus dem Bauhaushalt von Vermögen und Bau durchzuführenden größeren Maßnahmen.

In diesem Zeitraum werden den Angaben zufolge bereits Rücklagen für entsprechende Projekte im Wirtschaftsplan der Wilhelma gebildet oder im Haushaltsplan bei Vermögen und Bau veranschlagt, so dass langfristig geplante Projekte weiterhin realisiert werden können. „Verschiebungen oder eine zeitliche Streckung von Maßnahmen kann es aber immer wieder geben“, so der Sprecher.

Bauantrag für Tasmanienanlage ist gestellt

Unterdessen schreiten bestimmte Projekte in der Wilhelma weiter voran, wie das Finanzministerium auf Nachfrage erklärt: Die Weiterentwicklung der Australienwelt durch die Tasmanienanlage werde als zusammengehöriges Projekt für verschiedene Tierarten verfolgt. „Der Bauantrag wurde beim Baurechtsamt der Stadt Stuttgart eingereicht.“ Nach Erteilung der Baugenehmigung kann mit dem Bau begonnen werden. Der Baubeginn werde nach jetzigem Stand frühestens für Anfang 2027 erwartet. Und das Leuchtturmprojekt, die neue Elefantenwelt, die 2030 fertig werden soll: Für das Bauvorhaben Elefantenwelt seien die Arbeiten und Vergaben bisher im Kosten- und Zeitrahmen.

Land will Wilhelma weiterhin betreiben

Das Land will den zoologisch-botanischen Garten weiterhin betreiben. Denn: „Die Wilhelma ist nicht einfach nur ein ‚Stuttgarter Zoo‘, sondern ein kulturhistorisches Erbe des Landes Baden-Württemberg“, erklärt der Sprecher von Bayaz. Der Grund: Die Wilhelma ging nach dem Ende der Monarchie 1918 als Teil des sogenannten ehemaligen „Krongutvermögens“ durch verschiedene vertragliche Regelungen auf den Staat Württemberg über.

Die Wilhelma ist „Krongutvermögen“

Zu diesem Krongutvermögen zählen neben dem zoologisch-botanische Garten Wilhelma, auch die landeseigenen Park- und Grünflächen in Stuttgart wie beispielsweise der Schlossplatz und die Schlossgartenanlagen mitsamt dem Rosensteinpark. Daher umfasst der bereits im Jahr 1955 gebildete Landesbetrieb Wilhelma außer dem zoologisch-botanischen Garten, auch die landeseigenen Grünflächen (staatliche Anlagen und Gärten) in Stuttgart. „Es gibt deshalb keine Pläne, die Wilhelma zu privatisieren.“

Das Land beabsichtige auch nicht, sein kulturhistorisches Erbe und seine derzeitige Einflussmöglichkeit aufzugeben. Der Landesbetrieb Wilhelma unterstütze im Sinne des Landes Wissenschaft und Forschung und erfülle einen Bildungsauftrag. Gleichzeitig fördert er Artenschutz und Biodiversität sowohl im zoologisch-botanischen Garten als auch in den staatlichen Anlagen und Gärten des Landes in Stuttgart im Kontext von denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen, wie der Sprecher mitteilt.

Finanzministerium schließt Führung durch Verein aus

Auch schließt das Finanzministerium aus, dass ein Verein die Wilhelma geschäftlich führen soll, wie etwa in anderen Zoos. So habe beispielsweise die Satzung der „Freunde und Förderer der Wilhelma Stuttgart-Bad Cannstatt“ die Förderung der Einrichtung der Wilhelma zum Zweck, aber nicht den Betrieb des zoologisch-botanischen Gartens. Eine Zweckänderung bedürfe einer Satzungsänderung. Der Förderverein stehe in keinem rechtlichen Zusammenhang zum Land und könne selbst über seine Form oder seinen Zweck entscheiden.