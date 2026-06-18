Das Land Baden-Württemberg stößt bei der angespannten Haushaltslage an seine Grenzen. Droht der Wilhelma die Privatisierung?
Im Landeshaushalt klafft eine Milliardenlücke. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) muss so viel einsparen wie noch nie. Noch hält sich der Grünen-Politiker bedeckt, ob und inwieweit beim Landesbetrieb der Rotstift angesetzt wird. Als Landesbetrieb sei die Wilhelma ohnehin zu Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet, sagt der Sprecher von Bayaz und macht gleichzeitig klar, dass es wohl bei aktuellen Bauvorhaben zu keinen größeren Kürzungen kommt. Aktuell wird der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr erstellt. Die Planung von Projekten in der Wilhelma sei üblicherweise ein langfristiger Prozess, so dass in der Regel von der ersten Konzeption eines Projekts bis zu dessen Realisierung geraume Zeit notwendig sei. Das gelte sowohl für die von der Wilhelma selbst umzusetzenden Projekten aus dem Wirtschaftsplan als auch bei den aus dem Bauhaushalt von Vermögen und Bau durchzuführenden größeren Maßnahmen.