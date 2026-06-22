Gleich zweimal schlagen Jugendliche am Wilhelmsplatz in Stuttgart zu. Ein 16-Jähriger wird mit einer Glasflasche schwer verletzt. Auf einen 33-Jährigen am Boden wird eingetreten.

Gleich zwei brutale Angriffe hat es am Wochenende am Wilhelmsplatz in Stuttgart gegeben. Eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen hat unter anderem einen 16-Jährigen an der Haltestelle in Bad Cannstatt attackiert. Das berichtet die Polizei. Demnach soll einer der Angreifer das Opfer mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Samstagmorgen an einer Treppe in Fahrtrichtung Fellbach. Eine Gruppe von rund 20 Personen soll gegen 0.30 Uhr in Streit mit dem 16-Jährigen geraten sein. Der Grund für den Konflikt ist bisher noch unklar.

Der Angreifer habe das Opfer mit Schnitten im Gesicht und an der Hand schwer verletzt. Der 16-Jährige wurde von Rettungssanitätern behandelt und in eine Klinik gebracht. Der Angreifer mit der Glasflasche war laut Polizei etwa 16 Jahre alt, hatte kurze braune Haare. Er habe eine Gucci-Mütze, ein schwarzes T-Shirt und Bluejeans getragen.

Mit Schnitten im Gesicht verletzt

Knapp zwei Stunden später nahmen Polizeibeamte wenige Meter weiter einen 14- und einen 16-Jährigen fest, die einen 33-Jährigen verprügelt haben sollen. Der Mann war gegen 2.30 Uhr auf dem Martin-Mayer-Steg an der Haltestelle Wilhelmstraße unterwegs, als er von einer Gruppe mit acht Personen angesprochen und attackiert wurde. Auch als der Mann am Boden lag, sollen die Jugendlichen weiter auf ihn eingetreten haben.

Anschließend sei die Gruppe in Richtung Bahnhof geflüchtet. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Die beiden Jugendlichen 14 und 16 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, ist bisher noch unklar. Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.