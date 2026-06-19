Prinz William feiert am Sonntag, 21. Juni, seinen 44. Geburtstag. Der älteste Sohn von König Charles III. und Prinzessin Diana steht seit seiner Geburt im Fokus der Öffentlichkeit – erst als Kind an der Seite seiner Mutter, später als junger Mann nach ihrem Tod und heute als Prince of Wales und direkter Thronfolger.

Digital Desk: Katrin Jokic (kkl)

Geboren wurde William 1982 in London. Viele Bilder aus seiner Kindheit sind bis heute Teil des kollektiven Gedächtnisses: Diana mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm, William und sein Bruder Harry auf dem Weg zur Schule, später die beiden Jungen bei der Trauerfeier für ihre Mutter im Jahr 1997. Dieses Ereignis prägte das öffentliche Bild des Prinzen wie kaum ein anderes.

 

Nach Schule, Studium in St Andrews und Militärzeit rückte William Schritt für Schritt stärker in die Rolle hinein, die ihn eines Tages erwartet. 2011 heiratete er Catherine Middleton. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. und der Thronbesteigung seines Vaters ist William erster in der britischen Thronfolge. Aus dem einstigen Jungen, der neben Diana in die Kameras blickte, ist der künftige König geworden. Unsere Bildergalerie zeigt Stationen seines Lebens – von den frühen Familienfotos bis zu seinen heutigen Auftritten als Ehemann, Vater und Prince of Wales.