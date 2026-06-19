Prinz William feiert am Sonntag, 21. Juni, seinen 44. Geburtstag. Der älteste Sohn von König Charles III. und Prinzessin Diana steht seit seiner Geburt im Fokus der Öffentlichkeit – erst als Kind an der Seite seiner Mutter, später als junger Mann nach ihrem Tod und heute als Prince of Wales und direkter Thronfolger.

Katrin Jokic 19.06.2026 - 15:29 Uhr

Geboren wurde William 1982 in London. Viele Bilder aus seiner Kindheit sind bis heute Teil des kollektiven Gedächtnisses: Diana mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm, William und sein Bruder Harry auf dem Weg zur Schule, später die beiden Jungen bei der Trauerfeier für ihre Mutter im Jahr 1997. Dieses Ereignis prägte das öffentliche Bild des Prinzen wie kaum ein anderes.