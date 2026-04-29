Nach 15 Jahren als Ministerpräsident Baden-Württembergs: Winfried Kretschmann wird am Mittwoch im Neuen Schloss verabschiedet. Hier sehen Sie die Feierlichkeiten live.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Baden-Württemberg 15 Jahre lang regiert. Der erste und bislang einzige Grüne, der in Deutschland überhaupt in ein solches Amt kam, wird an diesem Mittwoch im Neues Schloss in Stuttgart festlich verabschiedet. Der Ausstieg aus der Politik war selbst gewählt. Nun verlässt der 77-Jährige die große Bühne.

Verfolgen Sie hier ab 11 Uhr die Verabschiedung im Livestream der Landesregierung:

Kretschmann hat vermutlich nicht unerheblich Anteil daran, dass mit Cem Özdemir erwartungsgemäß erneut ein Grüner Regierungschef wird. Die Koalitionsverhandlungen mit der CDU schreiten voran, wenn sich die Parteien nicht auf den letzten Metern verzanken, ist es nur noch Formsache, dass der nächste Ministerpräsident Özdemir heißt.

Winfried Kretschmann gilt über Parteigrenzen hinweg als populär. Mit den politisch traditionell linkeren Bundesgrünen pflegte der Realo dagegen ein nicht immer ganz entspanntes Verhältnis. In Baden-Württemberg war er dagegen ein Phänomen, der von vielen als Landesvater wahrgenommen wurde, mit großem Talent, die Gräben zwischen den Parteien der Mitte zuschütten zu können.

Die Verabschiedung im neuen Schloss offenbart auch Details über den Privatmensch Kretschmann, vor allem über seinen Musikgeschmack. So sollen vor der Serenade, dem offiziellen Teil der Verabschiedung, Oper, Sinatra und Marschmusik gespielt werden.