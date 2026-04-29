Nach 15 Jahren als Ministerpräsident Baden-Württembergs: Winfried Kretschmann wird am Mittwoch im Neuen Schloss verabschiedet. Hier sehen Sie die Feierlichkeiten live.
29.04.2026 - 10:00 Uhr
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Baden-Württemberg 15 Jahre lang regiert. Der erste und bislang einzige Grüne, der in Deutschland überhaupt in ein solches Amt kam, wird an diesem Mittwoch im Neues Schloss in Stuttgart festlich verabschiedet. Der Ausstieg aus der Politik war selbst gewählt. Nun verlässt der 77-Jährige die große Bühne.