Winnenden Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder
Die Benefizaktion Tour Ginkgo unterstützt Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern. In Winnenden wird nun die Spendensumme übergeben.
Die Benefizaktion Tour Ginkgo unterstützt Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern. In Winnenden wird nun die Spendensumme übergeben.
Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern stehen nach der Entlassung aus der Klinik oft vor einer schwierigen Aufgabe. Zu Hause muss die Versorgung funktionieren, während viele Fragen erst im Alltag auftauchen. Genau hier setzt der Bunte Kreis Rems-Murr an.