 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder

Winnenden Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder

Winnenden: Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder
1
Christiane Eichenhofer (Mitte) überreicht den Spendencheck der Tour Ginkgo an Klinikleiter Dr. Christian Schliep (hinten rechts), Chefarzt Professor Ralf Rauch (links) und dem Team vom Bunten Kreis Foto: Michael Fuchs Fotografie

Die Benefizaktion Tour Ginkgo unterstützt Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern. In Winnenden wird nun die Spendensumme übergeben.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern stehen nach der Entlassung aus der Klinik oft vor einer schwierigen Aufgabe. Zu Hause muss die Versorgung funktionieren, während viele Fragen erst im Alltag auftauchen. Genau hier setzt der Bunte Kreis Rems-Murr an.

 

Nun bekommt dieses Angebot eine große Unterstützung: Die Benefizaktion Tour Ginkgo hat 2025 insgesamt 150.000 Euro für den Bunten Kreis Rems-Murr gesammelt. Die Spendensumme wurde im Rahmen der offiziellen Scheckübergabe am Rems-Murr-Klinikum Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bekannt gegeben.

„Nicht jedes Kind verlässt uns mit den besten Voraussetzungen für den Alltag“, sagt Professor Ralf Rauch, der Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. „Der Bunte Kreis Rems-Murr hilft dabei, diesen Übergang zu Hause gut zu bewältigen. Jedoch sind solche Angebote oft nur unzureichend finanziert. Dank der beachtlichen Spendensumme können wir die sozialmedizinische Nachsorge in den kommenden Monaten sichern und weiter ausbauen, beispielsweise durch Schulungsangebote im häuslichen Umfeld der Familien.“

Benefizradtour führt durch den Rems-Murr-Kreis und den Ostalbkreis

Die Mittel stammen aus der dreitägigen Benefizradtour Anfang Juli 2025 durch den Rems-Murr-Kreis und den Ostalbkreis sowie aus zahlreichen begleitenden Spendenaktionen. Mehr als 100 Teilnehmende traten für die Tour Ginkgo in die Pedale. Entlang der Strecke spendeten Unternehmen, Schulen, Vereine und Privatpersonen für den guten Zweck.

Allein beim Etappenstopp am Rems-Murr-Klinikum Winnenden kamen rund 26.600 Euro zusammen. Die größte Einzelspende stellte der Lions Club Remstal mit 27.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.

Für Christiane Eichenhofer, Initiatorin der Tour Ginkgo, steht dabei nicht allein die Höhe einzelner Beträge im Mittelpunkt. „Entscheidend ist nicht die Höhe der einzelnen Spende, sondern die breite Unterstützung für betroffene Familien“, sagt sie. „Diese Solidarität trägt seit vielen Jahren dazu bei, wichtige Hilfsangebote wie den Bunten Kreis zu ermöglichen.“

Landrat Sigel dankt den Unterstützern der Tour Ginkgo

Auch Landrat Richard Sigel, Schirmherr der Tour Ginkgo, würdigt das Engagement. „Die große Spendenbereitschaft zeigt, wie stark der Zusammenhalt im Rems-Murr-Kreis ist“, sagt er. „Mein besonderer Dank gilt der Tour Ginkgo und allen Engagierten, die sich für betroffene Familien stark machen. Für sie sind Angebote wie der Bunte Kreis unverzichtbar.“

Der Bunte Kreis Rems-Murr begleitet Familien, deren Kinder frühgeboren, schwer oder chronisch krank sind, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Ziel ist es, den Übergang in die häusliche Versorgung zu erleichtern. Im Mittelpunkt steht die ambulante Nachsorge: Die Versorgung im häuslichen Umfeld soll stabilisiert werden, Eltern sollen Sicherheit im Umgang mit der neuen Situation gewinnen.

Bunter Kreis arbeitet eng mit Kinderklinik zusammen

Finanziert wird diese Nachsorge nur teilweise über die Krankenkassen. Deshalb ist der Bunte Kreis Rems-Murr auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Das Team besteht aus fünf Mitarbeitenden unter der Leitung von Nicole Hasimis und arbeitet eng mit der Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden zusammen.

Die Tour Ginkgo rollt seit 1992 auf Initiative der Christiane Eichenhofer Stiftung durch Süddeutschland. Ziel ist es, Spenden für kranke Kinder zu sammeln und auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Für den Bunten Kreis Rems-Murr war es bereits die zweite Unterstützung durch die Tour Ginkgo. Zuletzt hatte die Benefizaktion den Bunten Kreis im Jahr 2022 unterstützt.

Weitere Themen

Winnenden: Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder

Winnenden Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder

Die Benefizaktion Tour Ginkgo unterstützt Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern. In Winnenden wird nun die Spendensumme übergeben.
Von Chris Lederer
Filmprojekt im Rems-Murr-Kreis: Brüder wollen Spielfilm in Fellbach drehen – und brauchen Unterstützung

Filmprojekt im Rems-Murr-Kreis Brüder wollen Spielfilm in Fellbach drehen – und brauchen Unterstützung

Ein Film über Ausgrenzung und Gewalt – und ein Projekt, das ohne Unterstützung nicht funktionieren kann: Zwei Fellbacher setzen auf Hilfe aus der Region und eine Crowdfunding-Kampagne.
Von Marie Part
Luitenbächer Höhe Weinstadt: Sunset-Lounge: Landratsamt macht Weg für mehr Weinberg-Events frei

Luitenbächer Höhe Weinstadt Sunset-Lounge: Landratsamt macht Weg für mehr Weinberg-Events frei

Die Sunset Lounge lockte Tausende in die Weinberge. Doch der Erfolg brachte Auflagen. Jetzt verändert eine Entscheidung die Lage.
Von Frank Rodenhausen
Alter Postplatz in Waiblingen: Neue Spuren frei, neue Hoffnung – doch die Baustelle bleibt ein Nadelöhr

Alter Postplatz in Waiblingen Neue Spuren frei, neue Hoffnung – doch die Baustelle bleibt ein Nadelöhr

Erste Einschränkungen rund um den Neubau des Landratsamts in Waiblingen fallen weg. Warum Autofahrer trotzdem weiter Geduld brauchen.
Von Frank Rodenhausen
Arbeitsunfall in Backnang: Bagger kippt um und begräbt Fahrer unter sich – Mann schwer verletzt

Arbeitsunfall in Backnang Bagger kippt um und begräbt Fahrer unter sich – Mann schwer verletzt

In Backnang kommt es am Freitagabend zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Baggerfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und wird von diesem begraben.
Von Philip Kearney
Royal-Kennerin Catrin Bartenbach: Royals zwischen Glanz und Skandalen: Königshaus-Expertin in Fellbach

Royal-Kennerin Catrin Bartenbach Royals zwischen Glanz und Skandalen: Königshaus-Expertin in Fellbach

Die Königshaus-Expertin Catrin Bartenbach gastiert demnächst in Fellbach. Im Gespräch äußert sie sich zu Höhenflügen und Skandalen der skandinavischen Monarchie.
Von Dirk Herrmann
Unfall auf Bundesstraße: Auto geht auf B 14 bei Waiblingen in Flammen auf – Stau Richtung Stuttgart

Unfall auf Bundesstraße Auto geht auf B 14 bei Waiblingen in Flammen auf – Stau Richtung Stuttgart

Auf der B 14 bei Waiblingen ist ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Die Insassen retteten sich rechtzeitig, es kommt derzeit zu Verkehrsbehinderungen Richtung Stuttgart.
Von Sascha Sauer
Ständig abwesende Lokalpolitikerin: Wegzug aus Schorndorf: So umgeht dauerschwänzende Stadträtin ein Ordnungsgeld

Ständig abwesende Lokalpolitikerin Wegzug aus Schorndorf: So umgeht dauerschwänzende Stadträtin ein Ordnungsgeld

Die Affäre um die durch Nicht-Anwesenheit glänzende Lokalpolitikerin Jennifer Sarah Czech nimmt eine unerwartete Wendung – weshalb die AfD jetzt einen Nachrücker suchen muss.
Von Sascha Schmierer
Open-Air-Tour: Eine Harley für den guten Zweck: Schlager-Star Andrea Berg verlost Motorrad

Open-Air-Tour Eine Harley für den guten Zweck: Schlager-Star Andrea Berg verlost Motorrad

Die Leidenschaft fürs Motorradfahren begleitet die Musik-Ikone seit ihrer Jugend - jetzt entsteht aus der Leidenschaft eine ungewöhnliche Benefizaktion.
Von Sascha Schmierer
Nächtlicher Einsatz: Polizei stoppt mutmaßlichen Auto-Aufbrecher in Fellbach

Nächtlicher Einsatz Polizei stoppt mutmaßlichen Auto-Aufbrecher in Fellbach

In Fellbach hat die Polizei nachts einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher kontrolliert. Funde bei dem 23-Jährigen erhärteten den Verdacht auf Diebstähle aus geparkten Autos.
Von Sascha Sauer
Weitere Artikel zu Winnenden Ostalbkreis
 
 