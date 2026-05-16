Winnenden: Tour Ginkgo sammelt 150.000 Euro für kranke Kinder

Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern stehen nach der Entlassung aus der Klinik oft vor einer schwierigen Aufgabe. Zu Hause muss die Versorgung funktionieren, während viele Fragen erst im Alltag auftauchen. Genau hier setzt der Bunte Kreis Rems-Murr an.

Nun bekommt dieses Angebot eine große Unterstützung: Die Benefizaktion Tour Ginkgo hat 2025 insgesamt 150.000 Euro für den Bunten Kreis Rems-Murr gesammelt. Die Spendensumme wurde im Rahmen der offiziellen Scheckübergabe am Rems-Murr-Klinikum Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bekannt gegeben.

„Nicht jedes Kind verlässt uns mit den besten Voraussetzungen für den Alltag“, sagt Professor Ralf Rauch, der Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. „Der Bunte Kreis Rems-Murr hilft dabei, diesen Übergang zu Hause gut zu bewältigen. Jedoch sind solche Angebote oft nur unzureichend finanziert. Dank der beachtlichen Spendensumme können wir die sozialmedizinische Nachsorge in den kommenden Monaten sichern und weiter ausbauen, beispielsweise durch Schulungsangebote im häuslichen Umfeld der Familien.“

Benefizradtour führt durch den Rems-Murr-Kreis und den Ostalbkreis

Die Mittel stammen aus der dreitägigen Benefizradtour Anfang Juli 2025 durch den Rems-Murr-Kreis und den Ostalbkreis sowie aus zahlreichen begleitenden Spendenaktionen. Mehr als 100 Teilnehmende traten für die Tour Ginkgo in die Pedale. Entlang der Strecke spendeten Unternehmen, Schulen, Vereine und Privatpersonen für den guten Zweck.

Allein beim Etappenstopp am Rems-Murr-Klinikum Winnenden kamen rund 26.600 Euro zusammen. Die größte Einzelspende stellte der Lions Club Remstal mit 27.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.

Für Christiane Eichenhofer, Initiatorin der Tour Ginkgo, steht dabei nicht allein die Höhe einzelner Beträge im Mittelpunkt. „Entscheidend ist nicht die Höhe der einzelnen Spende, sondern die breite Unterstützung für betroffene Familien“, sagt sie. „Diese Solidarität trägt seit vielen Jahren dazu bei, wichtige Hilfsangebote wie den Bunten Kreis zu ermöglichen.“

Landrat Sigel dankt den Unterstützern der Tour Ginkgo

Auch Landrat Richard Sigel, Schirmherr der Tour Ginkgo, würdigt das Engagement. „Die große Spendenbereitschaft zeigt, wie stark der Zusammenhalt im Rems-Murr-Kreis ist“, sagt er. „Mein besonderer Dank gilt der Tour Ginkgo und allen Engagierten, die sich für betroffene Familien stark machen. Für sie sind Angebote wie der Bunte Kreis unverzichtbar.“

Der Bunte Kreis Rems-Murr begleitet Familien, deren Kinder frühgeboren, schwer oder chronisch krank sind, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Ziel ist es, den Übergang in die häusliche Versorgung zu erleichtern. Im Mittelpunkt steht die ambulante Nachsorge: Die Versorgung im häuslichen Umfeld soll stabilisiert werden, Eltern sollen Sicherheit im Umgang mit der neuen Situation gewinnen.

Bunter Kreis arbeitet eng mit Kinderklinik zusammen

Finanziert wird diese Nachsorge nur teilweise über die Krankenkassen. Deshalb ist der Bunte Kreis Rems-Murr auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Das Team besteht aus fünf Mitarbeitenden unter der Leitung von Nicole Hasimis und arbeitet eng mit der Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden zusammen.

Die Tour Ginkgo rollt seit 1992 auf Initiative der Christiane Eichenhofer Stiftung durch Süddeutschland. Ziel ist es, Spenden für kranke Kinder zu sammeln und auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Für den Bunten Kreis Rems-Murr war es bereits die zweite Unterstützung durch die Tour Ginkgo. Zuletzt hatte die Benefizaktion den Bunten Kreis im Jahr 2022 unterstützt.