Zwei Unfälle auf Zebrastreifen an einem Tag

Regen und Unachtsamkeit führten am Donnerstag zu Unfällen in Winnenden und Alfdorf. In beiden Fällen wurden Fußgänger verletzt – die genauen Ursachen werfen Fragen auf.

fro 10.01.2025 - 11:00 Uhr

In Winnenden und Alfdorf ist es am Donnerstag jeweils zu Unfällen gekommen, bei denen Autofahrer Fußgänger auf Zebrastreifen übersahen. In beiden Fällen wurden die Betroffenen leicht verletzt.