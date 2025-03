Über Jahre bekommt unser Redakteur Phillip Weingand immer wieder kritische E-Mails von einem Mann aus Winnenden. Eines Tages trifft er ihn – und erlebt eine Überraschung.

Phillip Weingand 07.03.2025 - 10:57 Uhr

Seine erste Mail an mich kommt im Jahr 2018. „Ist das nicht ein wenig schwach für einen Journalisten?“, will Werner Butzko aus Winnenden wissen. Es geht um eine Formulierung in einer winzigen Polizeimeldung, in der sich Einstiegssatz und Überschrift doppeln. Der Mail folgen sehr viele weitere – Herr Butzko bleibt im Kampf gegen Schreib- und Grammatikfehler beharrlich, über Jahre hinweg. In der Redaktion ist er dafür bekannt.