Winter-Olympia 2026 Ein Gesicht der Spiele – holt Chloe Kim das Gold-Triple?
Der US-Snowborderin würde mit dem dritten Olympiasieg in Serie ein ganz besonderes Kunststück gelingen – doch Chloe Kim zeigt nicht nur in der Halfpipe Haltung.
Bei Olympischen Spielen geht es, logisch, um Medaillen. Aber nicht nur. Es geht auch um Gesichter, um Geschichten, um Glamour, um Geld. Und manchmal um alles zusammen. Wie bei Chloe Kim (25).
