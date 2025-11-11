Biergärten sind längst nicht mehr nur ein Sommervergnügen. Das Winterdörfle auf den Fildern ist ein Paradebeispiel für diesen Trend. Die Saison ist mit Eintöpfen im Brotlaib gestartet.

Immer mehr Biergarten-Betreiber nutzen die kalte Jahreszeit, um ihre Gäste mit kuscheligem Hüttenflair und urigem Alpen-Feeling zu erfreuen. Das Winterdörfle auf den Fildern, das im Sommer Schwabengarten heißt, ist ein Paradebeispiel für diesen Trend: Hier trifft winterliche Gemütlichkeit auf kreative Kulinarik im Holzambiente.

Jetzt hat die neue Saison begonnen. Gleich zum Auftakt strömen die Gäste (dabei: Sänger Almklausi). Ein besonderes Highlight in diesem Winter sind Gulasch- und Chili-con-Carne-Eintöpfe im Brotlaib. Frisch aufgebacken, ausgehöhlt und gefüllt, kommen die Gäste ganz ohne Einwegteller oder Plastikgeschirr aus. Die Teiglinge stammen von einer Bäckerei aus Tübingen. Aus dem Inneren der Brote entstehen zudem frische Knödel – vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit und Genuss zugleich.

In der Hütte des Winterdörfles sieht’s aus wie in einer Berghütte. Foto: ubo

Schwabengarten im Winter: Familiäres Ambiente auf den Fildern wirkt anziehend

Mit gemischten Gefühlen blicken viele Glühwein-Fans auf die großen Weihnachtsmärkte: Sind sie wirklich sicher? David Blanco del Rio, Betreiber des Schwabengartens, erklärt: „Nicht jeder fühlt sich auf den großen Märkten wohl. Viele genießen lieber das familiäre Ambiente hier – fern von Hektik, Menschenmassen und Sorge um die eigene Sicherheit.“ Dies erklärt, warum etliche Sommerbiergärten mit ihrem überschaubaren Winterbetrieb erfolgreich sind. Neu ist etwa die Hütte im Katzenbacher Hof.

Nico Tratz, der zweite Kopf hinter dem Winterdörfle, liebt es, das Ausflugsziel kreativ zu gestalten – mit Lichterglanz, Skiern und allerlei liebevoll ausgewählten Dekorationen. Auf dem Gelände des Biergartens stehen gleich mehrere Hütten, in denen man sich bei Kälte gemütlich zurückziehen kann. Außerdem lädt ein knisterndes Lagerfeuer sowohl zum Verweilen als auch zum Grillen ein.

Tanz und Party im Winterdörfle auf den Fildern: „Alm an, Alltag aus!“

Freitags und samstags wird in der großen Hütte um 21 Uhr umgebaut. Dann heißt es: Tische raus, Tanz rein, Alm an, Alltag aus! Dann ist Partytime!

Die Partykalender ist groß: Beim Event „Classic Rock Café meets Winterdörfle – Rockige Gletscher Gefahr“ etwa bringen DJs mit legendären Gitarrenriffs das Publikum zum Abrocken. Aber auch Schlagerfans sind willkommen.

Öffnungszeiten:

mittwochs und donnerstags von 16 bis 23 Uhr

freitags und samstags von 16 bis 1 Uhr

sonntags von 12 bis 18 Uhr

Das Winterdörfle zeigt: Die kalte Jahreszeit muss keine Zeit zum Drinnenbleiben sein. Bis zum 1. Februar wird im Schwabengarten der Winter gefeiert und gerockt.