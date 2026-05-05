Der Reiseblogger Jake Rosmarin sitzt auf dem Quarantäne-Schiff MV Hondius fest. In einem emotionalen Video schildert er nun die quälende Ungewissheit auf dem Kreuzfahrtschiff.
05.05.2026 - 09:47 Uhr
Normalerweise nimmt uns Jake Rosmarin mit an die entlegensten und faszinierendsten Orte der Welt. Der Reisebüro-Mitarbeiter und Content Creator aus Florida ist ein Spezialist für Natur- und Wildtierreisen. Ob Pinguine in der Antarktis oder die raue Natur auf Tristan da Cunha – Jakes Bilder wecken Fernweh. Doch seine aktuelle Expedition auf der MV Hondius ist zum Albtraum geworden.