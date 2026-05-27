Wirbel um Opernstück: Was Özdemir über die „Atatürk“-Debatte denkt

Um die Inszenierung der Oper „Atatürk - Die Legende von Mustafa Kemal“ von Bassem Akiki in Stuttgart hat sich eine Kontroverse entfacht - obwohl die Uraufführung des Stücks erst im kommenden Jahr geplant ist, über den Inhalt Details noch gar nicht bekannt sind. Dennoch ist allein die Ankündigung des Stoffs sowohl Akteuren aus dem linken als auch dem rechten politischen Spektrum mit Türkei-Bezug Grund genug, das Projekt scharf zu kritisieren.

Auf der einen Seite stehen etwa linke kurdische Aktivisten. Wie die Sozialarbeiterin Avra Enim, die im Namen des Deutsch-Kurdisches Forums eine Dienstaufsichtsbeschwerde und Gefährdungsanzeige beim Wissenschafts- und Kunstministerium gestellt hat. Darin wird die „unverzügliche Absage“ des Stücks gefordert. Die Staatsoper gefährde durch eine angeblich „heroisierende und unkritische“ Inszenierung schutzbedürftige Minderheiten.

Werden Kritiker bedroht?

Auf den Social-Media-Kanälen der Oper würden außerdem rechtsextreme Türken, teilweise mit Nähe zu den „Grauen Wölfen“, kritische Stimmen zur Aufführung einschüchtern und bedrohen. Die Staatsoper Stuttgart komme der Moderation der Sozial-Media-Debatten nicht in gebotener Sorgfalt nach.

Auf der anderen Seite: Zum Beispiel die ultranationalistische Partei „Zafer Partisi“. Die blickt ebenfalls kritisch auf das Projekt, aber aus ganz anderen Gründen, wie in sozialen Netzwerken nachzulesen ist. Sie findet Begriffe wie Autoritarismus und Nationalismus in Kontext mit Kemal Mustafa Atatürk problematisch und hat angekündigt, rechtliche wie politische Schritte zu prüfen.

Das Wissenschafts- und Kunstministerium, zwischen den Fronten, habe eine Prüfung eingeleitet und nehme die Hinweise aus den Aktivistenkreisen ernst. Ein Sprecher sagte: „Hassbotschaften sind inhaltlich niemals legitim und sollten auch nicht Teil einer öffentlichen Debatte sein.“ Aktuell würden Bewertungen zu einer Produktion vorgenommen, die noch gar nicht existiere.

Das Ministerium habe außerdem Kenntnis von rechtsnationalen Gruppen, die sich auf Plattformen der Staatsoper in den Kommentarbereichen äußerten. Problematische Äußerungen würden dokumentiert und gelöscht. Die Staatsoper befinde sich weiter in Kontakt mit Sicherheitsbehörden.

Özdemir sind gegensätzliche Sichtweisen auf Atatürk bewusst

Auch Ministerpräsident Cem Özdemir ließ seine Sicht der Dinge durch das Staatsministerium auf Nachfrage mitteilen. Der Grünen-Politiker mit türkischen Wurzeln werde zwar „nichts zu einer Oper sagen, die noch gar nicht aufgeführt wurde“, so ein Sprecher. Özdemir sei aber bewusst, „dass die Figur Mustafa Kemal Atatürk bis heute sehr unterschiedliche und teils gegensätzliche Sichtweisen hervorruft – auch bei vielen Menschen in Baden-Württemberg.“

Grundsätzlich gelte: „Kunstfreiheit bedeutet, dass sich Kunst mit historischen Persönlichkeiten und kontroversen Themen auseinandersetzen darf.“ Entscheidend sei, dass die Debatte respektvoll geführt werde. „Ohne Hass, Hetze oder Einschüchterungen.“

Ministerpräsident will nichts direkt zu einer Oper sagen, die noch nicht mal uraufgeführt wurde. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Einige Aussagen der kurdisch-aktivistisch geprägten Kritiker stehen außerdem im Widerspruch zur Wahrnehmung von Behörden. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Baden-Württemberg teilte etwa mit, dass ihm keine Informationen über konkrete Bedrohungen von Kritikern der Oper vorliegen würden.

Dem LfV sind die Debatten um die geplante Inszenierung dennoch bekannt. „Grundsätzlich wird Mustafa Kemal Atatürk im Türkischen Rechtsextremismus als Staatsgründer der Türkischen Republik stark verehrt“, sagte ein Sprecher. Da die Oper sich auch kritisch mit dem Menschen auseinandersetzen soll, sei „Ablehnung und Kritik aus türkisch-rechtsextremistischen Kreisen nicht auszuschließen.

Komponist will kein moralisches Urteil liefern

Daneben sei auf Grund der Befassung mit Atatürk selbst auch mit Ablehnung und Kritik aus anderen politischen Richtungen zu rechnen. „Dem LfV liegen aktuell Erkenntnisse aus dem türkisch-linksextremistischen Spektrum vor, wonach die Produktion als Ehrung und positives Gedenken an Atatürk wahrgenommen und deswegen kritisiert wird“, sagte der Sprecher.

Die Uraufführung von „Atatürk - Die Legende von Mustafa Kemal“ ist auf den 10. April 2026 angesetzt. Komponiert hat die Oper der libanesisch-polnische Dirigent Bassem Akiki. Zum Inhalt finden sich von der Oper selbst nur zwei kurze Ankündigungen im Netz. In dem etwas ausführlicheren der beiden Texte, der mit „Warum Atatürk?“ überschrieben ist, erklärt Bassim selbst, wie er das Projekt angegangen hat.

Von einem „widersprüchlichen Protagonisten“ ist dort die Rede, außerdem stellte Bassim klar, dass die Oper kein Versuch sei, „endgültige Antworten oder moralische Urteile zu liefern.“ Vielmehr sei seine Absicht „Fragen zu stellen, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und einen Raum zu schaffen, in dem Komplexität und Widersprüche ohne Vereinfachung existieren können.“