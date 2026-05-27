Wirbel um Opernstück Was Özdemir über die „Atatürk“-Debatte denkt
Die Uraufführung ist erst für das kommende Jahr geplant, dennoch flammen bereits jetzt Debatten um die Oper „Atatürk“ auf. Ministerpräsident Cem Özdemir bleibt dabei zurückhaltend.
Die Uraufführung ist erst für das kommende Jahr geplant, dennoch flammen bereits jetzt Debatten um die Oper „Atatürk“ auf. Ministerpräsident Cem Özdemir bleibt dabei zurückhaltend.
Um die Inszenierung der Oper „Atatürk - Die Legende von Mustafa Kemal“ von Bassem Akiki in Stuttgart hat sich eine Kontroverse entfacht - obwohl die Uraufführung des Stücks erst im kommenden Jahr geplant ist, über den Inhalt Details noch gar nicht bekannt sind. Dennoch ist allein die Ankündigung des Stoffs sowohl Akteuren aus dem linken als auch dem rechten politischen Spektrum mit Türkei-Bezug Grund genug, das Projekt scharf zu kritisieren.