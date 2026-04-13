Wirbel im Stuttgarter Marienhospital: Claudia Graf und Bettina Lammers sind nicht mehr Geschäftsführerinnen des Krankenhauses. Am Montagmittag standen die beiden zwar noch in dieser Position auf der Homepage der Klinik. Doch die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal e. V., sprich die Trägerin der Klinik, hatte bereits kurz vor 12 Uhr per Mail darüber informiert, dass eine Interimsgeschäftsführung eingesetzt wurde: „In der Geschäftsführung der Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH gibt es eine Veränderung“, heißt es in der Mitteilung.

Die Interimsgeschäftsführung der Vinzenz von Paul Kliniken, zu denen auch die Vinzenz Klinik und die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach sowie die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen gehören, übernehme „ab sofort Dr. Jan Schlenker, Geschäftsführender Partner von Borchers & Kollegen Managementberatung GmbH, und Team“. Ziel der Interimslösung sei es, „die Kontinuität in der Führung sicherzustellen und die Organisation in der aktuellen Übergangsphase stabil zu begleiten“.

Marienhospital Stuttgart trennt sich nach zwei Jahren von Führungsduo

Claudia Graf (links) und Bettina Lammers haben das Marienhospital zwei Jahre geleitet. Foto: Marienhospital

Graf und Lammers waren somit gerade mal zwei Jahre im Amt. Im April 2024 hatten sie mit großen Zielen vom Vorgänger Thomas Wülle die Leitung des Marienhospitals übernommen. Sie wollten für einen „innovativen und zukunftsorientierten Führungsstil mit Leidenschaft“ stehen, teilten sie damals mit – und ergänzten: „Unser Ziel ist es, die wirtschaftliche Stabilität des Hauses sicherzustellen und ein zukunftsfähiges Konzept für die Beschäftigten und die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten in Stuttgart und in der Region umzusetzen.“

Unsere Empfehlung für Sie Wechsel an der Spitze Zwei Frauen führen jetzt das Stuttgarter Marienhospital Das Marienhospital im Stuttgarter Süden bekommt eine neue Spitze. Künftig werden Claudia Graf und Bettina Lammers die Geschicke leiten. Das Führungsduo hat bereits Erfahrung bei der gemeinsamen Leitung kirchlicher Kliniken in Westfalen gesammelt.

Noch im Januar diesen Jahres hatte das Duo im klinikinternen Podcast über Ideen für 2026 gesprochen. Die beiden Frauen aus Nordrhein-Westfalen hatten einen ungewöhnlichen Weg hinter sich: Kennengelernt hatten sie sich bei ihrer Tätigkeit als Intensivpflegekräfte. Beide bildeten sich in den folgenden Jahren in den Bereichen Fallmanagement, Medizincontrolling und Klinikmanagement weiter. Als Doppelspitze hatten sie dann bei der Leitung kirchlicher Kliniken in Westfalen Erfahrung gesammelt.

Trägerin: Betrieb im Marienhospital Stuttgart nicht gefährdet

Thomas Wülle wiederum hatte als Interimslösung ebenfalls nur ein kurzes Gastspiel: Im November 2023 war er auf Markus Mord gefolgt, der das Haus zehn Jahre lang geführt und auf eigenen Wunsch verlassen hatte, – und nach nur fünf Monaten von der weiblichen Doppelspitze abgelöst worden.

Welche Auswirkungen der dritte Wechsel innerhalb von zweieinhalb Jahren auf den Klinikbetrieb hat? Die medizinische und pflegerische Versorgung sowie der laufende Betrieb aller Einrichtungen sei uneingeschränkt gewährleistet, versichert die Trägerin. „Die bekannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie die bestehenden Abläufe bleiben unverändert“, so der Orden weiter. Die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal e. V. begleite den weiteren Prozess eng.

Marienhospital in Stuttgart versorgt jedes Jahr 30 000 Patienten stationär

Das Marienhospital sei angesichts der Herausforderungen der Krankenhausreform „bestens aufgestellt“, hatte der Orden Ende 2023 betont. Zu dieser Zeit hatte es aber immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass der Klinikträger Konsolidierungsbedarf habe. Wenige Monate zuvor war etwa die zum Orden gehörende Tagespflege in der Villa Maria am Bubenbad kurzfristig geschlossen worden. Als Grund hatte eine Sprecherin angegeben, die Einrichtung habe „noch nie wirtschaftlich betrieben“ werden können. Zur finanziellen Lage wollte sich das Klinikum aktuell nicht äußern.

Der langjährige Geschäftsführer Markus Mord hatte zu seinem Abschied angesichts der allgemein schwierigen Lage so mancher Klinik darauf hingewiesen, dass man „die Liquidität sichern“ müsse. Gerade für freigemeinnützige Häuser wie das Marienhospital, die keinen Ausgleich der Kommune bekommen, sei die Lage „ganz bitter“.

Das Marienhospital an der Böheimstraße im Süden zählt mit gut 760 Betten und rund 2000 Beschäftigten zu den großen Kliniken in Stuttgart. Es versorgt jährlich etwa 30 000 Patienten stationär und mehr als 90 000 ambulant. Warum die Geschäftsführerinnen abgesetzt wurden, wollte die Klinik auf Nachfrage unserer Zeitung nicht kommunizieren. Dies werde in den kommenden Tagen mitgeteilt, hieß es.