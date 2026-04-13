Wirbel im Stuttgarter Marienhospital: Claudia Graf und Bettina Lammers sind nicht mehr Geschäftsführerinnen des Krankenhauses. Am Montagmittag standen die beiden zwar noch in dieser Position auf der Homepage der Klinik. Doch die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal e. V., sprich die Trägerin der Klinik, hatte bereits kurz vor 12 Uhr per Mail darüber informiert, dass eine Interimsgeschäftsführung eingesetzt wurde: „In der Geschäftsführung der Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH gibt es eine Veränderung“, heißt es in der Mitteilung.