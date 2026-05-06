Die Einspeisevergütung für Solarstrom steht vor dem Aus. Was bedeutet das für Betreiber von Photovoltaikanlagen und die Energiewende?
Die Einspeisevergütung, ein zentraler Baustein der deutschen Energiewende, steht vor einer grundlegenden Reform. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche plant, die Vergütung für neue kleine Photovoltaikanlagen abzuschaffen. Diese Maßnahme soll die Staatskasse entlasten und das Stromsystem stabilisieren. Doch die Pläne stoßen auf Kritik, da sie den Ausbau der Solarenergie bremsen könnten.