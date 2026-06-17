„Wird rund um die Uhr gearbeitet“ Megakräne bei Esslingen: 45-Meter-Turm ist fast fertig
Ein Großprojekt in Altbach fasziniert Passanten und Autofahrer. 2027 soll dort eine neue Anlage in Betrieb gehen. Wie laufen die Arbeiten?
Ein Großprojekt in Altbach fasziniert Passanten und Autofahrer. 2027 soll dort eine neue Anlage in Betrieb gehen. Wie laufen die Arbeiten?
Auf dem Gelände des Kraftwerks Altbach/Deizisau liegen noch die Kohleberge. Doch die Tage der Energieversorgung aus dem fossilen Rohstoff sind gezählt. Im Frühjahr 2023 haben die Arbeiten am Standort für den sogenannten Fuel Switch von Kohle auf Gas begonnen. „Die moderne Gas- und Dampfturbinenanlage senkt die CO₂-Emissionen schon im ersten Schritt um mehr als die Hälfte“, sagt Anja Leipold, Pressesprecherin bei der EnBW. Perspektivisch soll die Anlage mit Wasserstoff komplett klimaneutral betrieben werden.