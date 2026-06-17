Auf dem Gelände des Kraftwerks Altbach/Deizisau liegen noch die Kohleberge. Doch die Tage der Energieversorgung aus dem fossilen Rohstoff sind gezählt. Im Frühjahr 2023 haben die Arbeiten am Standort für den sogenannten Fuel Switch von Kohle auf Gas begonnen. „Die moderne Gas- und Dampfturbinenanlage senkt die CO₂-Emissionen schon im ersten Schritt um mehr als die Hälfte“, sagt Anja Leipold, Pressesprecherin bei der EnBW. Perspektivisch soll die Anlage mit Wasserstoff komplett klimaneutral betrieben werden.

Der Blick auf die Baustelle fasziniert Passanten und Autofahrer, die auf der B 10 unterwegs sind. Megakräne, wachsende Türme und Gebäudeteile sind da zu beobachten. 700 Mitarbeiter sind derzeit auf dem Baustellengelände tätig. Das Großprojekt ist für Daniel Schaupp, den technischen Projektleiter des neuen Kraftwerksteils, auch logistisch eine Herausforderung. Manche Arbeiten, etwa das Schweißen und Prüfen von Rohrleitungen, müssen ohne Unterbrechung durchgeführt werden. „Deshalb wird auch abends, nachts und an Wochenenden gearbeitet“, erklärt der Ingenieur.

Am Kraftwerk wird rund um die Uhr gearbeitet

Derzeit wird der Treppenturm an dem neuen, wasserstofffähigen Gaskraftwerk errichtet. Das 45 Meter hohe Bauwerk ist fast fertig. Es wird im sogenannten Gleitschalverfahren errichtet. Das ist eine Bautechnik, bei der Betonwände ohne Unterbrechung entstehen. Die offene Form wird langsam nach oben gezogen. So entstehen extrem schnelle, feste und fugenlose Türme oder Wände. Über einen riesigen Kran wird der Behälter mit dem Beton hochgezogen, und die Masse wird in das Bauwerk eingelassen. „Der Beton darf nicht trocknen“, sagt Daniel Schaupp. „Deshalb wird auf diesem Teil der Baustelle an sieben Tagen 24 Stunden gearbeitet.“

Trotz des Regenwetters gehen die Arbeiten unablässig weiter: Der Kran hievt die Betonmasse in die Höhe, die dann über einen Schlauch eingespritzt wird. Arbeiter kontrollieren den Prozess. Immer wieder steigen sie die Treppen hoch und herunter. Obwohl es in Strömen regnet, herrscht auf der Baustelle Hochbetrieb.

Ein langer Weg von Kohle bis zum Wasserstoff

Die Gasturbinen machen den Ausstieg aus der Kohle möglich. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Foto: Roberto Bulgrin

„Das ist ein wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit“, sagt Anja Leipold, die als Pressesprecherin des Unternehmens das Kraftwerksthema betreut. Bis 2038 will Deutschland den Ausstieg aus der Kohleverbrennung für die Stromversorgung geschafft haben – das gilt für Braunkohle wie auch für Steinkohle. Leipold verweist darauf, dass die Versorgungssicherheit in diesem Prozess „zu jeder Zeit gewährleistet sein muss“. Nach ihren Worten geht es darum, die erneuerbaren Energiequellen weiterhin konsequent auszubauen. Doch je nach Wetterlage stehen Wind- und Sonnenenergie nicht immer zur Verfügung. Um diese Lücke zu füllen, brauche es flexibel zu- und abschaltbare moderne, wasserstofffähige Gaskraftwerke. Die Energiewende und den Kohleausstieg zu begleiten, findet die Unternehmenssprecherin spannend.

„Die Sicherheit der Stromversorgung muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.“ Anja Leipold, Pressesprecherin EnBW

Statt die Kohlekraftwerke stillzulegen, werden sie mit neuen Gas- und Dampfturbinenanlagen auf Gas umgerüstet, bleiben als Back-up erhalten und stellen weiterhin regelbare Leistung bereit. Die EnBW rüstet neben dem Kraftwerk in Altbach/Deizisau auch die Anlagen in Münster und in Heilbronn um. Das ehemalige Kohlekraftwerk HKW I aus dem Jahr 1985 steht nach Leipolds Worten unter Denkmalschutz und bleibt als Bau erhalten. „Das ist ein Teil der Industriegeschichte im Mittleren Neckarraum“, sagt die Pressesprecherin.

Der Umbau ist für die EnBW ein immenser Kraftakt. Beim Fuel Switch von Kohle zu Erdgas werden die gesamten Verbrennungsanlagen ausgetauscht. Kohlekraftwerke nutzen Dampfkessel, in denen Kohle verbrannt wird, um Wasserdampf zu erzeugen. Moderne Gas- und Dampfturbinenanlagen arbeiten nach einem ganz anderen Prinzip. Erdgas wird in Gasturbinen verbrannt, die direkt Strom produzieren. Die dabei entstehende Abwärme wird genutzt, um Dampf zu erzeugen, der eine weitere Turbine antreibt. Die modernen Gasturbinen sind nach Daniel Schaupps Worten „von Anfang an H₂-ready“ – das bedeutet, sie können auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Pressesprecherin Anja Leipold und Projektleiter Daniel Schaupp vor dem neuen Kraftwerksbau. Foto: Roberto Bulgrin

In der großen Halle werden derzeit die neuen Turbinen und weitere Großbauteile eingebaut. Da müssen die Schweißer, die auf verschiedenen Ebenen arbeiten, Millimeterarbeit leisten. Dafür bedarf es nach Schaupps Worten spezialisierter Fachkräfte. Denn die Schweißnähte sind später extremer Hitze und großem Druck ausgesetzt. „Alles wird ganz genau kontrolliert und im Bedarfsfall nachgebessert“, sagt der Ingenieur. Um alle Stellen der riesigen Turbine zu erreichen, müssen die Arbeiter sehr sportlich und beweglich sein. Zurzeit ist die Turbinen-Anlage noch gut zu sehen. Später wird sie weitgehend eingehaust.

2027 soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Das neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk erzeugt 665 Megawatt Strom und rund 180 Megawatt Fernwärme. Durch die Umstellung sinken die Kohlestoff-Emissionen im Vergleich zum Kohlekraftwerk im ersten Schritt um mehr als die Hälfte. Sofern die Infrastruktur das zulässt, will die EnBW am Standort in Altbach und Deizisau ganz aus der Kohle aussteigen.

Architektonisch haben die Planer bei den neuen Gebäuden nach Daniel Schaupps Worten interessante Akzente gesetzt. Die hellen Industrieanlagen sind weniger hoch als die bisherigen Anlagen, fügen sich harmonisch ins städtebauliche Konzept der umliegenden Gemeinden ein. „Hier entsteht eine neue, nachhaltig geplante Energiezentrale.“