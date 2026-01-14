Immer mehr Fertiggerichte werden in Deutschland produziert - vor allem Nudelgerichte. Aber wie viel Zeit verbringen wir im Schnitt mit Essenszubereitung?
14.01.2026 - 09:37 Uhr
Ob Tiefkühlpizza oder Dosenravioli: In Deutschland werden immer mehr Fertiggerichte hergestellt. So wurden im Jahr 2024 hierzulande 1,7 Millionen Tonnen im Wert von 5,9 Milliarden Euro produziert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor waren es noch 1,4 Millionen Tonnen im Wert von 4,1 Milliarden Euro.