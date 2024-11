Der Aufsichtsratschef und Miteigentümer des Maschinenbauunternehmens Trumpf, Peter Leibinger, wird ab Januar neuer Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Der 57-Jährige wurde am Montag von der Mitgliederversammlung gewählt, wie der BDI in Berlin mitteilte. Der Maschinenbauingenieur folgt damit auf Siegfried Russwurm, der das Amt planmäßig nach vier Jahren und zwei Amtszeiten abgibt.

„Peter Leibinger vereint tiefe Kenntnisse über den industriellen Mittelstand und Großunternehmen mit seiner Passion für Innovationsthemen und Erfahrungen in der Politikberatung“, erklärte Russwurm. Leibinger sei genau der Richtige, um mit „strategischer Weitsicht“ die „Interessen der deutschen Industrie als starke Wirtschaftsstimme zu vertreten“.

Leibinger selbst will dazu beitragen, für den Wirtschaftsstandort Deutschland „wieder mehr Optimismus zu gewinnen“, wie er erklärte. Die Ausgangslage sei schwierig, „aber wenn Deutschland seine Stärken stärkt und seine Schwächen beseitigt, werden wir eine Kehrtwende einleiten können“. Deutschland müsse Bürokratie abbauen und „andere bremsende Faktoren“ beseitigen, um Investitionen und Wachstumskräfte „zu entfesseln“.

Aufsichtsratschef von Trump seit 2023

Leibinger ist seit 2023 Aufsichtsratschef von Trumpf im baden-württembergischen Ditzingen. Vorstandsschefin des Unternehmens ist seine Schwester Nicola Leibinger-Kammüller. Ihr Vater, Berthold Leibinger, hatte den Maschinenbauer zu einem international erfolgreichen Konzern mit Spezialisierung auf Werkzeugmaschinen und Lasertechnik ausgebaut.

Leibinger ist zudem in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten aktiv. Er ist unter anderem Aufsichtsratschef der Bundesagentur für Sprunginnovationen und Mitglied des Senats der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Seit kurzem gehört er dem Verwaltungsrat des Familienunternehmens Viessmann an. Leibinger wurde 1967 in Stuttgart geboren, ist verheiratet und hat vier Kinder.