Was ist die Bedeutung von Ostern? Warum feiern wir Ostern – für Kinder erklärt

An Ostern gehen viele Christen in die Kirche. Noch mehr feiern mit der Familie und die meisten freuen sich über freie Tage. Doch warum ist Ostern eigentlich der höchste Feiertag der Christen in aller Welt?