Für eine bahnbrechende Uhr, die über einen ewigen Kalender verfügt, bekam die Manufaktur IWC Schaffhausen die höchste Auszeichnung der Branche. Am Tag darauf feiern die Schweizer in Stuttgart die „First-Look-Party“ des StZ-Magazins „Triple A“.

Uwe Bogen 15.11.2024 - 16:28 Uhr

Triple A ist ein dreifaches A. Wer sich bei Festivals einen Pass um den Hals hängen darf, auf dem der Buchstabe A dreifach steht, darf in alle Zonen mitten rein. Denn AAA steht für „Access all areas“. In der Börse steht Triple A für die dreifache Bewertung mit dem höchsten Rating – damit gilt man als absolut kreditwürdig. Der Begriff ist ein Synonym für Erfolg – daher nicht unpassend für ein Wirtschaftsmagazin, das sehen will, wie sich Märkte und Menschen bewegen, wie man in harter Zeit neue Chancen entwickelt.