Matthias Hönes tischt im Wirtshaus am Alten Postplatz wieder Essen zum Einheitspreis auf – plus einer freiwilligen Gabe für engagierte Vereine. Obwohl das Finanzamt die Spende besteuern will.

Eva Herschmann 18.10.2024 - 06:00 Uhr

„Jetzt erst recht“, sagt Matthias Hönes. Der Gastronom läutet an diesem Samstag im Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen die zweite Runde ein: Bis zum 1. Dezember werden wieder alle Speisen zum Preis von 6,90 Euro aufgetischt, plus einer freiwilligen Spende für den guten Zweck. Dabei hat der Wirt vor einigen Wochen Post vom Finanzamt bekommen. Der Fiskus will von ihm 19 Prozent Mehrwertsteuer für die 42 000 Euro haben, die er nach der ersten Aktion an das Kinderhospiz Pusteblume, den Tafelladen Waiblingen und die Streunerfreunde Lugoj-Romania gespendet hat.