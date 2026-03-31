Seit Tagen hält sich ein Wal an der Deutschen Ostseeküste auf. Das Tier hat es nun geschafft, ein zweites Mal loszuschwimmen.
31.03.2026 - 07:13 Uhr
Der Buckwal vor der Ostseeküste ist abgetaucht und nicht mehr zu sehen. Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in der Nacht. Das Polizeiboot sei deswegen auch wieder zurückgefahren. Es mache keinen Sinn, in der Dunkelheit nach dem Wal zu suchen, so der Sprecher weiter. Es stehe aber eine Bootsbesatzung bereit. Die Einsatzkräfte würden nun unter anderem Sichtungen von Bürgern abwarten und sich dann auf den Weg machen.